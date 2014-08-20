Davullu zurnalı cenaze!

Mersin'de, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisinin annesi, "mürüvvetini göremedim" diye ağıt yaktığı oğlu için davul zurnalı cenaze töreni düzenledi. 16 yaşındaki sürücünün çarptığı Mehmet Deniz'in cenazesinde herkes ağlayarak oynadı.

AA’da yer alan habere göre, Merkez Yenişehir ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda 1 Ağustos 'ta arkadaşlarıyla yürüyen Mersin Üniversitesi matematik bölümü 3. Sınıf öğrencisi Mehmet Deniz Sınar, D.A. yönetimindeki KKTC plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sınar, burada 8 gün süren tedavisinin ardından sevk edildiği Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Babasını da geçtiğimiz yıl kaybettiği öğrenilen Sınar için merkez Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki evinde cenaze töreni düzenlendi.

Gencin arkadaşları ve yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, anne Muazzez Sınar, "mürüvvetini göremedim" diyerek ağıt yaktığı oğlu için geleneklerine göre davul ve zurna çaldırdı. Yakınlarıyla beraber ağlayarak oynayan anne, oğlunun eline de cenaze aracında kına yaktırdı. Anne Sınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluna çarpan sürücünün 16 yaşında olduğunu iddia ederek, "Ben bir anneyim, adalet varsa yerini bulsun. Paralarıyla çocuklarını kaçırmaya çalışıyorlar, benim evladımı geri getirebilecekler mi? Geçen yıl eşimi kaybettim daha yıl dönümünü yapamadan bir kızımla kaldım" dedi. Cenaze daha sonra Karaduvar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, Mehmet Deniz Sınar'a çarpan aracın sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, ailenin avukatlarının da zanlının tutuklanması istemiyle karara itiraz ettiği öğrenildi.

Hızlı gitmiyordum

Öte yandan kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü D.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hızlı gitmediğini iddia eden D.A.’nın ifadesinde, "Tulumba durağından denize doğru seyir halinde iken köprünün altındaki ışıklardan bana yeşil yandı. 55-60 kilometre hızla yolda ilerlediğim sırada yaya geçidinin ilerisinde geçmekte olan bir kişi gördüm. Bu kişi kendisini karşıya doğru atarak kurtardı. Siyah giyimli bir kişinin daha olduğunu fark ettim. Kendisi cep telefonu ile uğraşıyordu. Beni fark etmedi. Çarpma ile aracın camı patladı. Yaralıya yardım etmek için yanına gittim, gömleğimi çıkarıp tampon yaptım. Daha sonra oradan geçen boş ambulansı durdurup yaralıyı gösterdim" dediği öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan Sınar’ın arkadaşı Oğuz Kalender ise, sürücünün kırımızı ışık ihlali yaptığını ve aşırı hızlı olduğunu ileri sürdü.

Babasının mezarını yaptırıyordu

Oğlunun ölümüyle yasa boğulan anne Muazzez Sınar ise, sürücü ile otomobili kullanmasına izin veren ailesinin cezalandırılmasını istedi. Sınır, oğlunun geçen yıl hayatını kaybeden babasının mezarını yaptırdığını belirterek, "Geçen yıl eşimi şimdi de oğlumu kaybettim. Bu acıya nasıl dayanacağız bilmiyorum" dedi.