Davulcuların kavgası kanlı bitti; 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da, ramazan davulcularının yer kavgası kanlı bitti. Sahur vaktinde silah ile çatışan davulculardan Serdar Parlak hayatını kaybederken, 2 davulcu da yaralandı. Olay ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında davulcularında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 132'nci sokakta dün gece sahur vakti silah sesleri yükseldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, ramazan davulculuğu Serdar Parlak arabasını park ettiği sırada bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Parlak'ın da karşılık vermesi sonucu grupla kısa süreli çatışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirirken, yaşanan çatışmada yaralanan 3 kişi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Serdar Parlak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı araştıran polis görgü tanıklarının ifadesine başvururken, olay yerinde sepetli iki motosiklette başka kişilere ait davul buldu. Polis olayın davulculuk yapan kişiler arasında çıkan husumetten kaynaklı olduğunu değerlendirerek bu yönde çalışmasını genişletti. Yapılan araştırmada, Serdar Parlak'ın aynı zamanda akrabası olan davulcularla davul çaldıkları bölgeler nedeniyle husumet olduğunu belirledi. Polis, olayla ilgisi bulunduğu değerlendirilen aralarında davulcularında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına alırken, 2 silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar kriminal incelemeye gönderilirken gözaltındaki 11 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.