-Davos Türkiye'ye geliyor İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde İstanbul'da bir zirve düzenlenmesi için izin talebinde bulunduğunu belirterek, ''Başbakanımız (Davos'a) gitmeyeceğini söylemişti, o zaman Davos 'Biz gelelim' demiş oldu'' dedi. Bağış, Avrupa Birliği Bakanlığı Ortaköy Ofisi'nde İstanbul Genç Sanat Tasarım Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Mirze'yi kabulünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan-Schwab görüşmesine ilişkin bir soru üzerine Bağış, Schwab'ın Başbakan Erdoğan'dan bir görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. Bağış, şunları kaydetti: ''Sayın Schwab, Başbakanımız ile yapılan görüşmede hem geçmişte yaşanan olaylardan dolayı duyduğu üzüntüyü bir kez daha paylaştıktan sonra bir konuda Başbakanımızdan izin istemeye geldiğini söyledi. O da İstanbul'da doğu ile batının, kuzey ile güneyin buluşabileceği bir zirve düzenlemek istediklerini ve bu konuda da Başbakanımızın iznini talep ettiğini söyledi. Başbakanımız da İstanbul sevdalısı olduğunu her vesilede dile getiriyor. 'Siz arkadaşlarınızla çalışın, bir taslak program yapın ondan sonra üzerinden geçeriz' dedi.'' Başbakan Erdoğan'ın Schwab'ı, görüşmenin gerçekleştiği gün AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen iftara davet ettiğini aktaran Bağış, Schwab'ın ramazan ortamını yaşamak ve bir iftar sofrasında bulunmaktan onur duyacağını belirterek daveti kabul ettiğini ve iftara katıldığını kaydetti. Bağış, Schwab ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte gelecek yıl İstanbul'da nasıl bir zirve gerçekleşebileceğini irdeleyeceklerini belirterek, ''Hem doğu ile batının, hem de kuzey ile güneyin İstanbul'a yakışır bir ortamda buluşabileceği ve Türkiye'nin özellikle son yıllarda gündeme getirmeye başladığı Afrika'daki açlık başta olmak üzere konuları dünyaya daha net bir şekilde duyurmamızı sağlayacak çalışmalarda beraber neler yapabiliriz onları irdeleyeceğiz'' diye konuştu. ''Davos Türkiye'ye geliyor diyebilir miyiz?'' diye sorulan Bağış, ''Başbakanımız (Davos'a) gitmeyeceğini söylemişti, o zaman Davos 'Biz gelelim' demiş oldu'' dedi.