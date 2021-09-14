David Lynch ve Pharrell Williams, İbiza'da gece kulübü açtı

ABD'li yönetmen David Lynch ve Amerikalı ünlü şarkıcı Pharrell Williams gözde eğlence merkezlerinden biri olarak kabul edilen İspanya'nın İbiza Adası'nın kalbine birlikte gece kulübü açtı.

Mulholland Çıkmazı (Mulholland Dr) ve Fil Adam (The Elephant Man) gibi filmlerle ünlü David Lynch, rap'çi Pharrell Williams öile sıradışı bir ortaklığa imza attı. Eğlence dünyasının tanınmış iki ismi İbiza'da bir gece kulübü açtı. Gece kulübünün tasarımını Miranda Makaroff yaptı.

Independent'ın haberine göre; iştah kabartan yemek ve kokteyllerle dolu mekan İbiza'nın doğu tarafında ve dekoru da Lynch'in tarzıyla uyumlu.Gece kulübü için David Lynch'in meşhur televizyon projesi Twin Peaks'ten esinlenindi. Mekanda kumaştan dev dokunaçlar, dudaklar ve sallanan koltuklar bulunuyor.

Lynch 2011'de Paris'te de bir gece kulübü açmıştı. Club Silencio ismini taşıyan mekanın Mulholland Çıkmazı'ndan ilham alarak hazırlandığı belirtilmişti.