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Kültür-Sanat

David Lynch ve Chrysta Bell’den yeni şarkı

‘Somewhere in the Nowhere’, albümü 6 Ekim tarihinde yayımlanacak

10 Ağustos 2016 23:46

Son dönemlerde müzik alanında aktif olarak çalışan, tanınmış sinemacı ve ressam David Lynch; müzisyen, model ve oyuncu Chrysta Bell ile birlikte çalıştığı ikinci proje olan ‘Somewhere in the Nowhere’ adlı EP albümün ilk single’ı yayınlandı.

 Prodüktörlüğü Lynch tarafından yapılan albümün ilk single’ı ‘Beat the Beat’; albümdeki diğer şarkılar gibi Lynch tarafından yazıldı.

Kültür Servisi'nin haberine göre, Lynch “Onu ilk gördüğümde bir uzaylıya bakıyor olduğumu zannetmiştim” sözleriyle tanımladığı Bell ile ilk kez ‘Inland Empire’ filminin müzik albümünde yer alan ‘Polish Poem’ şarkısında birlikte çalıştı.

Chrysta Bell’in 2011 yılında yayımladığı ilk albümü ‘This Train’in yapımcılığını ve şarkı yazarlığını da yine David Lynch yapmıştı. Bell, Lynch’in yöneteceği ve 90’lı yıllarda fenomene dönüşen ‘İkiz Tepeler’ dizisinin önümüzdeki yıl yayımlanacak günümüz uyarlamasında da oyuncu olarak yer alacak.

‘Somewhere in the Nowhere’, 6 Ekim tarihinde yayımlanacak.

 

 

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