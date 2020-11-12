David Fincher, Netflix ile 4 yıllık anlaşma imzaladı

Son olarak Citizen Kane'in senaristi Herman J. Mankiewicz'in hikâyesinin anlatıldığı Mank filmini çeken David Fincher, Netflix'le dört yıl boyunca devam edecek bir anlaşma imzaladı.

Beyazperde'nin aktardığına göre, daha önce Mindhunter, Love&Death and Robots ve House of Cards dizilerinde Netflix ile çalışan David Ficher'ın anlaşmadan ne kadar gelir elde edeceği henüz resmi olarak açıklanmadı ancak 9 figürlü bir miktara anlaşma sağladığı belirtiliyor.

Anlaşma hakkında açıklamalarda bulunan Fincher, Netflix için yeni denemeler yapmak istediğini belirterek, "Artık Picasso gibi, yepyeni ve farklı şeyler deneyerek çalışmak istiyorum. 40 yıllık kariyerimde sadece 10 filmimin olması beni de düşündürüyor. Mank'in başarısına göre Netflix'e gidip yüzsüzce, yeniden bir siyah beyaz film çekmek istediğimi de söyleyebilirim ya da sadece kendimi kurtarmak adına bir projeye daha imza atmak da isteyebilirim. Bunu zaman gösterecek ancak umarım yeni projelerle ufak da olsa bir ilham katabilirim" dedi.