David Bowie'nin ilk stüdyo albümü açık artırmaya çıkıyor

T24

David Bowie’nin bilinen ilk stüdyo kaydı, açık artırma ile satılacak. Kayıt, bir müzik şirketinin reddetmesinin üzerinden 30 yıl geçtikten sonra, bir ekmek sepetinin içinde bulundu.

1963 yılında kaydedilen bu demoda David Jones ve grubu ‘The Konrads’ı duyuyoruz. David, henüz ‘Bowie’ olmamış.

Çaldıkları şarkı, ‘I never dreamed’ (Hiç rüya görmedim/Hiç hayal kurmadım), 10 Ocak 2016’da hayatını kaybeden Bowie’nin başarılarla dolu kariyeri boyunca hiç gün yüzüne çıkmadı, yayınlanmadı.

‘Bowie hatıraları’nın bir parçası

Bowie’nin ‘The Kondras’ ile olan birlikteliği uzun sürmedi. Tek başına başarıya ulaşması için bu kaydın yapılmasından altı sene geçmesi gerekecekti. Bowie, ‘Space Oddity’ ile muazzam bir çıkış yaptığında, gruptan ayrılalı da bir o kadar zaman geçmişti.

10,000 pounda alıcı bulması beklenen kayıt, grubun eski bateristi David Hadfield’ın satışa çıkardığı ‘Bowie hatıraları’nın bir parçası. Hadfield, kaseti ‘1990’lı yıllarda taşınırken, garajında sakladığı dedesinden kalma bir ekmek sepetinin içinde bulduğunu’ ifade ediyor.

Bowie, o dönemde aslında grupta saksafon çalıyormuş; şarkının kaydına girildiğinde vokal söylemesi gerektiğine karar vermişler. Hadfield, ünlü şarkıcının o zamanlar ‘aklının ve kalbinin dünya çapında saksafon çalmaya odaklandığını’ söylüyor.

Bowie, yalnızca bu kayıt için mikrofonun başına geçti

Manejerlerinin tavsiyesi üzerine kayıt yapmaya karar veriyorlar; o güne kadar şarkı söylemeyen Bowie, yalnızca bu kayıt için geçiyor mikrofonun başına. Bu yüzden de, açık artırmayı yürütecek Paul Fairweather’ın da söylediği gibi, bu kaydın oldukça manâlı ve tarihî bir değeri var.

Bu kaydın haricinde, Bowie’nin yazdığı mektuplar, faturalar, fotoğraflar ve çizimler de açık arttırmada satışa çıkacak.