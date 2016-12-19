T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

David Bowie, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf rolünü reddetmiş

"David Bowie Gandalf rolü için çok meşguldü"

19 Aralık 2016 14:30

Yüzüklerin Efendisi serisinin cast direktörüne göre serinin yönetmeni Peter Jackson, Gandalf rolü için ilk olarak geçen ocak ayında yaşamını yitiren David Bowie’yi düşünmüş. Kast direktörü Amy Hubbard, Bowie’ye hangi rol için teklif götürüldüğünü açıklarken "Bowie müsait değildi. Menajer Chris Andrews ile çok kısa bir konuşma yaptık. David Bowie Millenium Party’de 1999 yılbaşında herkese konser verdi. Filmler o zaman çekiliyordu. Gelip herkesi eğlendirdi ama asla seçmelere girmedi" ifadesini kullandı. 

Filmloverss.com da yer alan habere göre, David Bowie geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybettiğinde sanki 2016 yılında karşılaşacağımız olayların habercisi olmuştu. Son albümü Blackstar ile adeta hayranlarına bir veda albümü bırakan Bowie; muazzam müziği, aykırı giyim tarzı ve şarkı sözleriyle zamanının ötesindeydi.

Farklı görünüşü, hareketlerini ve yeteneğini sinemadan da esirgemeyen ”Dünyayı Satan Adam”, Labyrinth, The Man Who Fell to Earth ve Prestige gibi filmlerde oyuncu olarak yer aldı. Yıllar içinde birçok filmde karşımıza çıkan Bowie, oyunculuk kariyerindeki belki de en önemli rol olabilecek olan rolü alamamış. Geçtiğimiz gün, The Lord of the Rings üçlemesinin kast direktörlüğünü üstlenen Amy Hubbard‘ın açıklamalarına göre Bowie’ye filmde yer alması için teklif götürülmüş.

Amy Hubbard: David Bowie Gandalf rolü için çok meşguldü

Aslında bu söylenti ilk olarak Bowie öldüğü zaman üçlemede Merry karakterini canlandıran Dominic Monaghan tarafından ortaya atılmıştı. Serinin hayranları da bu açıklama sonrası araştırmalara başlamıştı. Sonunda merakla beklenen açıklama filmin kast direktöründen geldi. Huffington Post‘a konuşan Amy Hubbard, Bowie’ye hangi rol için teklif götürüldüğünü açıkladı.

Bowie müsait değildi. Menajer Chris Andrews ile çok kısa bir konuşma yaptık. David Bowie Millenium Party’de 1999 yılbaşında herkese konser verdi. Filmler o zaman çekiliyordu. Gelip herkesi eğlendirdi ama asla seçmelere girmedi.

Hubbard yönetmen Peter Jackson’ın Bowie’yi Gandalf rolü için istediğini de açıkladı.

Çalışmalara başladığımız ilk haftalarda ona ulaştık. Bu fikir eminim Peter Jackson’ın fikriydi. Her zaman bu konuda meraklıydı. Biz de Chris’i aradık ancak Bowie çok meşguldü.

The Lord of the Rings’in uzun süren çekim takvimi düşünüldüğünde David Bowie’nin film için uygun olmaması hiç şaşırtıcı değil. Her ne kadar Sir Ian McKellan’ın performansı muazzam olsa da David Bowie’nin bu rolü ele alışını görmek hiç fena olmazdı. Oynadığı filmlerde her zaman dikkat çekici performanslar sergileyen Bowie, filmlere başka bir hava katabilirdi.

Ekim ayında da Nicolas Cage’in Aragorn rolü için teklif aldığını öğrenmiştik. Bu haber ile birlikte The Lord of the Rings serisinin ne kadar farklı bir hale gelebilme potansiyeli olduğunu görebiliriz. David Bowie ve Nic Cage’in yer aldığı The Lord of the Rings üçlemesi bambaşka bir deneyim olabilirdi.

ETİKETLER

The Lord of the RingsYüzüklerin EfendisiPeter JacksonGandalfDavid BowieAmy HubbardChris AndrewsMillenium Party

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24