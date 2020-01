David Bowie, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf rolünü reddetmiş

Yüzüklerin Efendisi serisinin cast direktörüne göre serinin yönetmeni Peter Jackson, Gandalf rolü için ilk olarak geçen ocak ayında yaşamını yitiren David Bowie’yi düşünmüş. Kast direktörü Amy Hubbard, Bowie’ye hangi rol için teklif götürüldüğünü açıklarken "Bowie müsait değildi. Menajer Chris Andrews ile çok kısa bir konuşma yaptık. David Bowie Millenium Party’de 1999 yılbaşında herkese konser verdi. Filmler o zaman çekiliyordu. Gelip herkesi eğlendirdi ama asla seçmelere girmedi" ifadesini kullandı.

Filmloverss.com da yer alan habere göre, David Bowie geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybettiğinde sanki 2016 yılında karşılaşacağımız olayların habercisi olmuştu. Son albümü Blackstar ile adeta hayranlarına bir veda albümü bırakan Bowie; muazzam müziği, aykırı giyim tarzı ve şarkı sözleriyle zamanının ötesindeydi.

Farklı görünüşü, hareketlerini ve yeteneğini sinemadan da esirgemeyen ”Dünyayı Satan Adam”, Labyrinth, The Man Who Fell to Earth ve Prestige gibi filmlerde oyuncu olarak yer aldı. Yıllar içinde birçok filmde karşımıza çıkan Bowie, oyunculuk kariyerindeki belki de en önemli rol olabilecek olan rolü alamamış. Geçtiğimiz gün, The Lord of the Rings üçlemesinin kast direktörlüğünü üstlenen Amy Hubbard‘ın açıklamalarına göre Bowie’ye filmde yer alması için teklif götürülmüş.

Amy Hubbard: David Bowie Gandalf rolü için çok meşguldü

Aslında bu söylenti ilk olarak Bowie öldüğü zaman üçlemede Merry karakterini canlandıran Dominic Monaghan tarafından ortaya atılmıştı. Serinin hayranları da bu açıklama sonrası araştırmalara başlamıştı. Sonunda merakla beklenen açıklama filmin kast direktöründen geldi. Huffington Post‘a konuşan Amy Hubbard, Bowie’ye hangi rol için teklif götürüldüğünü açıkladı.

Hubbard yönetmen Peter Jackson’ın Bowie’yi Gandalf rolü için istediğini de açıkladı.

Çalışmalara başladığımız ilk haftalarda ona ulaştık. Bu fikir eminim Peter Jackson’ın fikriydi. Her zaman bu konuda meraklıydı. Biz de Chris’i aradık ancak Bowie çok meşguldü.

The Lord of the Rings’in uzun süren çekim takvimi düşünüldüğünde David Bowie’nin film için uygun olmaması hiç şaşırtıcı değil. Her ne kadar Sir Ian McKellan’ın performansı muazzam olsa da David Bowie’nin bu rolü ele alışını görmek hiç fena olmazdı. Oynadığı filmlerde her zaman dikkat çekici performanslar sergileyen Bowie, filmlere başka bir hava katabilirdi.

Ekim ayında da Nicolas Cage’in Aragorn rolü için teklif aldığını öğrenmiştik. Bu haber ile birlikte The Lord of the Rings serisinin ne kadar farklı bir hale gelebilme potansiyeli olduğunu görebiliriz. David Bowie ve Nic Cage’in yer aldığı The Lord of the Rings üçlemesi bambaşka bir deneyim olabilirdi.