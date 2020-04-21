David Bowie'nin bas gitaristliğini yapan Matthew Seligman, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

David Bowie’nin bas gitaristliğini yapan müzisyen Matthew Seligman, yeni tip Koronavirüs nedeniyle 64 yaşında vefat etti. Londra’daki St. George’s Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören Seligman, solunum cihazına bağlanmıştı.

Seligman aynı zamanda, The Soft Boys ve Thompson Twins’in bir üyesiydi. Seligman’ın arkadaşı ve The Camera Club’ın diğer üyesi olan Thomas Dolby, Seligman’ın durumu hakkında Facebook’ta güncellemeler yayınlamıştı.

Dolby, 17 Nisan sabahı Selgman’ın hemorajik inme geçirdiğini yazarak, “12/24 saatten daha uzun süre hayatta kalmaması bekleniyor. Bu korkunç habere katlanmaktan dolayı çok üzgünüm. 40 yıldır onu arkadaş ve müzisyen olarak sevdim” ifadelerini kullandı.

Dolby, cuma öğleden sonra ise Facebook’ta, “Matthew gitti” diyerek bir paylaşım yaptı.