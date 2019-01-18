David Bowie 20. yüzyılın en iyi şovmeni seçildi

T24 Haber Merkezi

10 Ocak 2016'da hayatını kaybeden İngiliz müzisyen David Bowie, Britanya halkı tarafından 20. yüzyılın en iyi şovmeni seçildi.

Bowie "Space Oddity", "Heroes" ve "Changes" gibi dünyanın her yerindeki müzik listelerinde uzun süre yer bulan eserlerin yanısıra konserlerinde yaptığı sahne şovları ile de tanınıyordu. Bowie kariyerinde 25 tane albüm çıkardı.

Bu anketten önce BBC'nin "20 yüzyılın en iyilerini" belirlemek için yaptığı oylamayı en iyi lider dalında Nelson Mandela, en iyi bilim adamı dalında Alan Turing, en iyi kaşif dalında ise Enest Shackleton kazandı.

5 Şubat'ta her kategorinin kazananının yer alacağı bir anket yapılacak ve kazanan "20. yüzyılın en büyük insanı seçilmiş " olacak.