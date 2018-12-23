David Beckham, uzayda top sektirecek

İngiliz milyarder Richard Branson, sahibi olduğu Virgin Galactic firmasıyla uzay turizmi konusunda büyük çalışmalar yapıyor. Uzaya giden ilk futbolcu olması ve uzayda top sektirmesi için David Beckham'a da teklif götürüldü.

Uzay serüveni denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan İngiliz milyarder Richard Branson, sahipliğini üstlendiği Virgin Galactic firmasıyla uzay turizmi konusunu önemli aşamalara taşımak için çalışmalar yürütüyor.

The Sun'ın haberine göre Branson, uzaya giden ilk futbolcu olması ve uzada top sektirmesi için David Beckham'a güveniyor.

Bunun sayesinde hem firma tanınacak hem de Beckham kariyerinde yeni bir bölüm açmış olacak.

David Beckham'ın bu teklifi reddetmediği ancak uzaya gitmek konusunda çok gergin olduğu iddia edildi.

Uzayda seks

Ünlü reality yıldızı Carol Vorderman da geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklamaya imza atmış ve "Uzayda seks yapan ilk kadın olmak istiyorum" demişti. Bu durumun Victoria Beckham'ı da rahatsız ettiği iddialar arasında.



Girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Ay'a göndereceği ilk turistin Yusaku Maezawa olduğunu açıklamıştı. 2023 yılında gerçekleşecek uçuşta yer alacak 42 yaşında Yusaku Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ın sahibi.

