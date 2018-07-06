David August, HVOB, Unders; Elemantal Sound'un programı belli oldu

Doğanın tam ortasında, dört farklı elementten oluşan ve özgün seslerden beslenen Elemental Sound, 14Temmuz’da Xuma Village’ın eşsiz koyuna yerleşecek. Müziğin farklı renklerini bir araya getirecek Elemental Sound’un dört sahneye yayılacak festival programında; David August, HVOB, Unders, Light in Babylon, Islandman, Džambo Aguševi Orchestra, Mind Shifter ve Elif gibi başarılı sanatçıların yanı sıra Cihangir Yoga, Buğday Derneği, Defne Koryürek, Freedomdance, DrVoice Clinic, Ayn-ı Şifa, Nott ve Badecanlar’ın keyifli atölyeleri de yer almakta.

Yaz mevsiminin tam ortasına yerleşen, gökyüzünü, toprağı, denizi ve ormanı kendine fon olarak belirleyen Elemental Sound, Fire, Air, Water ve Earth sahnelerine yayılacak programıyla bir festivalden daha fazlasını vadediyor.

Organik ve sentetik seslerin eşsiz buluşması: David August

Sahnede bazen tek başına, bazen de Alman Senfoni orkestrasıyla büyüleyici performanslar sergileyen David August, henüz 22 yaşındayken çıkardığı “Times” albümüyle bir müzik mucizesi olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

Genç bir prodüktör için en zor şey ilk albümü yayınlamaktır. David August, ilk albümünü yayınladığı zaman asla kolaya kaçmayarak ortaya muazzam müzik bileşenleri çıkardığını kanıtladı.

Bir Hamburglu olan David August bugün 27 yaşında ve Elemental Sound’da Fire sahnesinde müziğin en yeni ve en ateşli hallerinden birini sergileyecek.

Melankolik vokallerle süslü zihin açıcı tekno: HVOB

Müzik sahnesinde henüz beş yıllık bir geçmişi olsa da HVOB, kurucuları Anna Müller ve Paul Wallner’in vizyoner ruh bileşimiyle kısa sürede elektronik müzik sahnesinde saygın bir yer edinmeyi başardı.

Avusturyalı ikili, 21. yüzyılın pop çizgisini melodik seslerle tekno müziğine taşıyarak kendi yolunda yürümeye devam ediyor. 2015 yılında yayımlanan ilk “Trialog” uzunçaları ve geçtiğimiz yıl Winston Marshall ile gelen “Silk” isimli konsept albümleri ile ocağın ateşini iyice açtı.

Paul’un minimal tekno düzeni ve Anna’nın yumuşacık vokaliyle ortaya çıkan dans müziği, Xuma Village’in muhteşem doğasına karışarak Fire sahnesinde dinleyiciyle buluşacak.

Afro Beat’ten Synthwave’e, House’dan dünya müziğine

Elemental Sound’un müzikal programına yerleşen isimler arasında, doğu motifleriyle süslü “Syria” şarkısı ile elektronik müzik sahnesine yeni marş kazandıran Unders; çok kültürlü birlikteliğin eşsiz bir müzikal dışa vurumu olan Light in Babylon; geleneksel Balkan müziğini swing, caz, pop ve Türk müziği ile harmanlayan Džambo Aguševi Orchestra; electro kraut’tan afro beat’e uzanan doğaçlama seslerle örüşü müzikleriyle Islandman; yerli sahnemizin synth ile kusursuz birleşimler ortaya çıkaran grubu Mind Shifter; Organik geçişleri, melodik, minimal ve deep sound’ları aynı eve çıkartmayı başaran Elif gibi baş döndüren ve boyut atlayan grup, prodüktör ve DJ’ler yer alıyor.

Elementlerden doğan birbirinden keyifli atölyeler

Gün boyu devam edecek performansların yanı sıra elementlerden beslenen atölyelerin yer alacağı Earth sahnesi, elementleri deneyimlemek, kendimiz ile daha derin bağ kurmaya, yaşamın doğasını ve kendi öz varlığımızı anlamaya yardımcı olacak Cihangir Yoga’ya; toprakla bağlarımızı hatırlatacak Buğday Derneği’ne; yemekte “yeter” ya da “yeterli” kavramının nasıl kaybolduğunu sıra dışı bilgilerle anlatacak Defne Koryürek’e; keşfetmek, farklı olmak, doğaçlama yapmak ve iletişim kanallarını açmak isteyenleri buluşturacak Freedomdance’a; insan sesinin en doğal kullanım prensiplerini, doğadaki elementlerle özdeşleştirerek tanıtacak DrVoice Clinic’e; tıbbi bitkilerden biberiye, ısırgan ve ayn-ı sefayı hayatımıza katacak Ayn-ı Şifa’ya; bitkilerle boyanan nott iplikleriyle üretilen rengarenk bileklikleri kolumuza takacak nott’a ve temizlikte zehirsiz ve ekolojik yöntemleri öğretecek Badecanlar’a ev sahipliği yapacak.