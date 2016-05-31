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Davetiye ona da gitti; AYM Başkanı Arslan, Erdoğan’ın gezilerine katılmadı

Yargıtay Başkanı, Erdoğan’ın gezilerine katıldığı gerekçesiyle muhalefetin tepkilerinin odağında yer aldı

31 Mayıs 2016 11:04

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize ve Kırşehir ziyaretleri için AYM Başkanı Zühtü Arslan’a da davetiye gitti. Ancak AYM Başkanı Arslan, tepkilerin odağında yer alan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in katıldığı iki ziyarete de katılmadı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanlarının da katılması nedeniyle eleştiri konusu olduğu Rize ve Kırşehir gezilerine davetli olmasına karşın gitmemeyi tercih ettiği öğrenildi.

Yargıtay Başkanı Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la önce Rize’de çay hasadına çıktı. Bu hafta sonu da Kırşehir’e giden yüksek yargı başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’yi eleştiren konuşmasını alkışlamasıyla bir kez daha tepki çekti. Can Dündar ve Erdem Gül kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve havuz medyasının hedefe koyduğu Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, her iki ziyarette de yoktu.

Alınan bilgiye göre Saray’dan Rize ve Kırşehir ziyaretleri için diğer yüksek yargı başkanlarında olduğu gibi Zühtü Arslan’a da davetiye gitti. Ancak Arslan iki ziyarete de katılmadı. Edinilen bilgiye göre Arslan’ın bu tercihinde, yargı bağımsızlığı konusundaki titizliği etkili oldu. Arslan’ın “Bu tür ziyaretlerle gündeme gelmek ve basının önünde tartışılmak istemediği” kulislere yansıyan bilgilerden. Bu kapsamda davetiye gelmesine karşın Rize ziyaretine katılmayan Arslan’ın, Erdoğan’ın Kırşehir gezisi sırasında ise Azerbaycan’da olduğu öğrenildi.

 

 

 

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cumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanZühtü ArslanAnayasa Mahkemesiİsmail Rüştü Cirit

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