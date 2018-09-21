DAÜ'den “Araf'ta Yaşam” sergisi

GAZİMAĞUSA, (DHA)- DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü 2018 – 2019 Akademik Yılı açılışı kapsamında, DAÜ Sanat Koleksiyonu Sanatçıları’nın eserlerinin yer alacağı “Araf’ta Yaşam Sergisi” 28 Eylül Cuma günü sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Serginin açılış töreni 28 Eylül Cuma günü saat 19.00\'da Bedesten’de (Suriçi - Lefkoşa) yapılacak. Yaklaşık 60 eserin yer alacağı sergi 4 Ekim 2018 tarihine kadar pazar günleri hariç 10:00 – 17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

“ARAF’TA KALMAK”

Sözlük anlamı orta yer olan Araf kelimesi Kur-an’ı Kerim’de Cennet ile Cehennem’in tam ortası olarak kabul ediliyor. DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (KAM) Sanat Koordinatörü ve Sergi Küratörü Zehra Şonya sergi isminin “Araf’ta Yaşam” olması hakkında, “Araf’ta kalmak; arada kalmışlığı, ortada olma halini, ikilemde kalmayı, sıkışmayı, belirsizliği, eylemsizliği, çaresizliği, sistem dışında kalmışlığı, öteki olma halini, vb. içeren metaforik anlamda geniş ve gelişime açık bir kavram olarak ele alınabilir. Sergi ile Araf’ta bir yaşamın kişiler ve toplum üzerinde, özelde ve genelde yarattığı psikolojik, sosyal ve kültürel durumları sanatçıların bakış açısıyla görünür ve okunur kılmak ve sanatın diliyle yeniden yorumlamak amaçlandı.” açıklamasını yaptı.

Sergi ile ilgili düşüncelerini paylaşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise DAÜ’nün sanata değer veren bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti. Üniversitelerin bilimin dışında sanata da değer vermesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Osam, üniversite olarak her yıl sanatçıların değerli eserlerini DAÜ bünyesine katmaya çalıştıklarını ifade etti. Prof. Dr. Osam, “Gerçekleşecek sergi ile sanatçılarımızın değerli eserlerini halk ile buluşturacak olmaktan dolayı gururluyuz\" dedi.

22 SANATÇININ ESERLERİ SERGİLENECEK

Bugüne kadar toplam 22 sanatçı ile protokol imzalayarak toplamda 393 eseri sanat koleksiyonuna katan üniversitenin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Koleksiyona katkı veren sanatçıların eserleriyle oluşan sergide; Arif Albayrak, Aşık Mene, Bahar Çıralı, Batu Gündal, Eser Keçeci Malyalı, Gökçe Keçeci, Gönen Atakol, Haidi Trauthman, Hüseyin Özinal, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal B. Caymaz, Mehmet Ulubatlı, Mustafa Öztunç, Nilgün Güney, Nilüfer İnandım, Osman Keten, Serkan İlsever, Simge Uygur, Şenol Özdevrim, Taylan Oğuzkan ve Türksal İnce katkı veren isimler olarak yer alıyor.

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