DAÜ yeni öğrencilerini Mustafa Sandal ile karşılayacak

GAZİMAĞUSA, (DHA) - DOĞU Akdeniz Üniversitesi\'nin (DAÜ) yeni öğrencileri için düzenleyeceği oryantasyon günleri 6 Eylül\'de başlayacak. Öğrencilerin uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında sanatçı Mustafa Sandal da bir konser verecek.

Bu yıl 21\'incisi gerçekleşecek oryantasyon günleri 28 Eylül\'e kadar devam edecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenecek program, öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla bir dizi seminer ve gezi etkinliklerinin yanı sıra pek çok sosyal ve kültürel etkinliği de içerecek.

Oryantasyon günleri kapsamında, yeni gelen öğrenciler Ercan Havalimanı, Gazimağusa ve Girne Limanları’nda karşılanıp yurtlarına yerleştirilecek. Yeni gelen öğrenciler ve aileleri için DAÜ – 2 Yurdu, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ile Uluslararası Ofis’te danışma masaları kurulacak, birbirinden farklı etkinliklerin düzenleneceği 14 - 28 Eylül tarihleri arasında her akşam saat 20.00’de sinema filmi gösterimleri, oyunlar ve canlı müzik gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yapılacak. Program kapsamında yeni öğrencilere KKTC’yi yakından tanıtabilmek amacıyla 21 Eylül tarihinde Gazimağusa turu, 22 Eylül tarihinde Lefkoşa ve Girne turu ve 23 Eylül tarihinde ise Karpaz turu gerçekleştirilecek.

\'HOŞGELDİN GECESİ’NDE MUSTAFA SANDAL KONSERİ

Öğrenciler için 25 Eylül\'de DAÜ Stadyumu’nda düzenlenecek \'Hoşgeldin Gecesi\'nde ise sanatçı Mustafa Sandal sevilen şarkılarını seslendirecek. Gecede ayrıca fakülte ve yüksekokul tanıtımları ile öğrenci kulüplerinin tanıtımları, çeşitli spor yarışmaları, sahne gösterileri ve rekreasyon etkinlikleri de yer alacak.

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