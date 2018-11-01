DAÜ, ünlü tasarımcıları öğrencileriyle buluşturuyor  

GAZİMAĞUSA, (DHA), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü “Tasarımı Ustalardan Öğrenmek” dersi kapsamında dünyanın önde gelen tasarımcılarını öğrencilerle buluşturuyor.

Derslerin ilk konuğu tasarımcı öğretim üyesi Dr. Herve Matine oldu. Dünyaca bilinen “For Tomorrow” isimli organizasyonun kurucusu ve başkanı olan Dr. Matine, ders kapsamında farklı kavramsal tasarım projelerini öğrencilerle gerçekleştirdi. Dr. Matine profesyonel çalışmalarının yanı sıra Paris Diderot, Cambridge ve Design University of New York gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde ders vermesi ile de biliniyor. Dr. Matine çok sayıda ülkenin sanat/tasarım kurumunda proje bazlı çalışmalar da yürütüyor.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu önümüzdeki dönemlerde yine aynı ders kapsamında dünyanın önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.