DAÜ Turizm Fakültesi Avrupa'da madalya kazandı

LEFKE, (DHA) - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Hollanda’da düzenlenen 31’inci Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği’nin (AEHT) konferans ve farklı gastronomi yarışmalarına katıldı. Barista alanında ikinci olan DAÜ, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde 12-17 Kasım tarihleri arasında 31’inci Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği’nin (AEHT) konferansı ve ‘barista’, ‘mutfak sanatları’, ‘pastacılık’ gibi alanlarda gastronomi yarışmaları düzenlendi. Yarışmalara katılan DAÜ Turizm Fakültesi, barista alanında yarışan Yalkın Özbahadır’ın ikinci olması ile gümüş madalya kazandı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, yarışmaya giderken 2016 ve 2017’de katıldıkları yarışmalardan 3’üncü olarak bronz madalya ile döndükleri ve bu yıl da çıtayı yükseltme hedefinde olduklarını belirterek, hedeflerini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, bu yıl Turizm Fakültesi olarak 31’incisi gerçekleştirilen etkinliklerin genel kuruluna da katıldıklarını ve Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı turizm ve otelcilik okulu ile bir araya gelerek ortak çalışmaların başlatılması konusunda adım attıklarını belirtti.

“BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Gastronomi yarışmaları ile ilgili olarak bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, “Avrupa’dan 280 okulun üye olduğu Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği’nin 10 farklı alanına 20’den fazla ekip ve öğrenci katılıyor. 600’ün üzerinde yarışmacı oldukça yoğun geçen yarışmalarda ter döküyor. Barista alanında yarışan Yalkın Özbahadır’ın ise gümüş madalya kazanması bizim için gurur verici” dedi.

“ZİRVEYE ÇIKMAK İÇİN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ”

Uluslararası etkinliklerde yer almanın gerek ülke gerekse üniversite açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “Yarışmalarda gastronomi alanında İ. Çağlar Güden ile pastacılık alanında Melisa Bağzıbağlı 20 grubun içerisinde 4’üncü oldu. Uluslararası arenada yarışmak vizyon olarak öğrencilere çok şey katıyor ve özgüvenlerinin artmasına yardımcı oluyor. DAÜ Turizm Fakültesi olarak gerek fiziksel gerek akademik gerekse uluslararası düzeyde verdiğimiz eğitimle kalite açısından zirveye çıkmak için her türlü gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

Turizm-Otelcilik ve Gastronomi alanlarında sahip oldukları akreditasyon ve uluslararası üyeliklerle de eğitimdeki başarılarını pekiştirdiklerini belirten Prof. Dr. Kılıç, “Öğretim Görevlisi Kurtuluş Özbaşar’ın gastronomi yarışmalarında jüri üyesi olarak görev alması da ayrı bir gurur vesilesi. Dünya Şefler Birliği (WACS) üyesi olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün yarışmalara katılacak olmasının yanı sıra, Özbaşar ayrıca WACS resmi onaylı jüri üyesi olarak bu etkinliklerde görev yapıyor. Bu başarılardaki katkıları için fakültedeki tüm çalışma arkadaşlarıma ve özellikle bu yarışmalarda maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a teşekkür ederim” dedi.