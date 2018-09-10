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Eğitim

DAÜ, Prof. Dr. Allam'ı ağırladı

GAZİMAĞUSA, (DHA)-  MISIR’DAN Kahire Alman Üniversitesi (The German University in Cairo) öğretim üyesi Prof

10 Eylül 2018 18:45

GAZİMAĞUSA, (DHA)-  MISIR’DAN Kahire Alman Üniversitesi (The German University in Cairo) öğretim üyesi Prof. Dr. Abdelmegid Mahmoudabdalla Allam, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) misafiri oldu.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde doktora öğrenci eş danışmanlığı görevi yapan Prof. Dr. Allam, DAÜ’lü öğrencilere “Havacılık Navigasyonu” ve “Hastalıkların insan dokularının elektromanyetik özelliklerini kullanarak mikrodalga anten sensörlerinin yardımı ile teşhisi” konularında 2 gün seminer verdi.

PROF. DR. NECDET OSAM VE PROF. DR. H. TANJU BESLER’E ZİYARET

DAÜ’de olduğu süre içerisinde Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler’i de ziyaret eden Prof. Dr. Allam, üniversite hakkında geniş bilgiler aldı. Ziyaretlerde iki üniversite arasında olası işbirlikleri üzerinde yoğunlaşıldı.

Görüşmelerde öğrenci değişim programı, bilimsel bir ortak proje yapılması ve DAÜ’de insan vücuduna entegre edilebilecek küçük boyutlardaki antenlerin tasarımı, üretimi ve test edilmesi ile ilgili bir laboratuvar kurulması gibi konularda ön görüşmeler ve fikir alışverişleri gerçekleştirildi. Prof. Dr. Allam da Kahire Alman Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Allam’a ziyaretlerde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu da eşlik etti.

PROF. DR. ALLAM KİMDİR?

Halen Kahire Alman Üniversitesi Haberleşme Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Allam’ın, antenler, mikrodalga antenler, modern araç antenleri, özel amaçlı antenler ve implantasyon antenler konusunda çok sayıda yayınları ve laboratuvar çalışmaları mevcut.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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