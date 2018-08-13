DAÜ, Mediterranean Shark aracı ile Elektromobil 2018 Yarışması'nda ilk 10'da yer aldı

GAZİMAĞUSA, (DHA) - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği ‘Mediterranean Shark’ aracı ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışması’nın finalinde ilk 10 araç içerisinde yer aldı.

DAÜ Mühendislik öğrencilerinden oluşan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece DAÜ’nün katıldığı söz konusu yarışta ‘ADA’ takımı adı altında yarışan Mediterranean Shark aracı Elektromobil kategorisinde yarıştı.

Yarıştan önceki dinamik sürüş ve teknik kontrollerden ilk seferde başarıyla geçen Mediterranean Shark aracı, 86 araçtan testleri geçen 46 araç ile 12 Ağustos Pazar günü Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde yer aldı. Ayrıca, Mediterranean Shark aracı yarışma sonunda ilk 10 araç içerisinde en az ceza puanı ile yarışı tamamlayan araç oldu.

“BÜYÜK BİR ÖZVERİ İLE ÇALIŞTILAR”

DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı ve proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, “Öğrencilerim büyük bir özveri ile çalıştılar ve bu başarıyı DAÜ’ye getirdiler. Başarı öğrencilerimindir, hepsini yürekten kutlar yanımızda olan bizleri destekleyen başta Rektörlük olmak üzere tüm birimlere ve herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Yarış sırasında bir aracın Mediterranean Shark aracına çarpması sonucu talihsiz bir kaza geçirdiklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Solyalı, “Yarış sırasında durmak zorunda kaldık ancak ona rağmen yarışı ilk 10 içerisinde tamamladık. Motor, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, araç kontrol sistemi, enerji ölçer, elektronik diffensiyal, karbon fiber monokok, jantlar, telemetri, dümenden hız kontrol sistemi gibi alanlarda değerlendirildik ve ona göre ceza puanları değerlendirme sonuçları yansıtıldı. Mediterranean Shark aracı da en az ceza puanı ile yarışı tamamladı” şeklinde konuştu.

“TÜM EKİBİ GÖNÜLDEN KUTLARIM”

Tüm ekibi gönülden kutladığını belirten DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, “Siz geleceksiniz. Size inanmamak geleceği okuyamamaktır. Hedefimize sağlam adımlarla ve temiz enerji ile gidiyoruz. Başta vizyonuma inanarak hedefe kilitlenen Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı’ya ve çok kıymetli takım arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederim” dedi.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ve Akademik İşler Eşgüdüm Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tanel Babagil de yarış öncesinde takıma başarılar dilemek adına Kocaeli Körfez Yarış Pisti’ne gitmişlerdi.

(FOTOĞRAF)