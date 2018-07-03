DAÜ Gazimağusa'yı Polonya'da temsil etti

LEFKOŞA, (DHA) - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Polonya’nın Krakow kentinde gerçekleşen ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 800 delegenin katıldığı Öğrenci Formu Genel Kurulu’nda (AGORA) yer aldı. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren Avrupa Öğrenci Formu Mağusa (AEGEE), yılda iki kez gerçekleştirilen AGORA’da 9 üyesi ile Gazimağusa’yı temsil etti.

Polonya’nın Krakow kentinde gerçekleşen ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 800 delegenin katıldığı etkinlikte 9 üyesi ile Gazimağusa’yı temsil eden AEGEE Mağusa, Avrupa Öğrenci Formu’nun geleceğin Avrupasını yaratmak için aldığı kararlarda oy kullandı.

KKTC’DEKİ TEK LOKAL

Avrupa’nın en büyük gençlik ve sivil toplum örgütlerinden biri olan AEGEE’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) tek lokali olma özelliğini de taşıyan AEGEE Mağusa, kurulduğu günden bu yana birçok uluslararası etkinlikte yer alarak hem Kıbrıs Türk Toplumu, hem Gazimağusa kentini, hem de DAÜ’yü başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.

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