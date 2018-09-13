DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde eğitim yüzde 70 pratiğe dayanıyor

GAZİMAĞUSA, (DHA)-DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü sektöre tam donanımlı ve entelektüel şef adayları yetiştirme amacıyla eğitiminin yüzde 70\'ini pratik ağırlıklı olarak veriyor. Üniversite, özel sektör deneyimli tecrübeli hocaların yanında dünyaca ünlü şef ve uzmanları da davet ederek öğrencilerle bir araya getirdiğini belirtti.

Geçtiğimiz dönem bünyesine beşinci mutfağını ve ‘A La Carte’ hizmet sunan “Tower Uygulama Restaurant”ı da ekleyen DAÜ\'nün Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, gerçekleştirdiği atölye çalışmasıyla da öğrencilerini Michelin yıldızlı Tom Aikens ve Richard O’Connell ile buluşturdu. DAÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı yer alıyor. Aşçılık programı ise iki yıllık ön lisans eğitimi veriyor. Fakülte kapsamında 2018-2019 Akademik Yılı’nda Gastronomi Yüksek Lisans Programı eğitime başlayacak. Öğrencilerini sektöre tam donanımla hazırlamanın yanında, entelektüel bir birikime de sahip olmalarını amaçlayan DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, bu anlamda bünyesinde birçok imkanı barındırıyor. Bölüm, 1,000 metrekarelik bir alana kurulan dört mutfağına bu yıl beşincisini de ekledi. Mutfaklardan bir tanesi pastacılık ve ekmekçilik derslerinde kullanılıyor.

EN KALİTELİ PRATİK EĞİTİM

Son eklenen mutfağın ismi Tower Eğitim ve Uygulama Mutfağı olarak belirlenirken, mevcut mutfaklarından bir tanesinde de bulunan Rational marka 5 senses özelliğindeki fırından bir adet de bu mutfak için alındı. Dönem içerisinde Rational Türkiye şefleri tarafından öğrencilere fırının özelliklerinin anlatıldığı bir atölye çalışması düzenlendi. Bu mutfağın diğer bir özelliği ise bu yıl hizmet vermeye başlayan Tower Uygulama Restoranı ile kombine çalışması. Son sınıf öğrencileri, açık mutfak olarak kurgulanan bu alanda her güne ayrı hazırlanan bir ‘A La Carte’ mönüyle konuklarını ağırlıyor. Bunun dışında bölümün bir adet miksoloji laboratuvarı bulunuyor. Moleküler gastronomi altyapısını okul bünyesinde öğrencilerle tanıştırmak için büyük bir yatırım yapan bölüm, öğrencilerinin sektöre girmeden tüm bilgilere sahip olmasını amaçlıyor.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN ŞEFLERİ DAVET EDİLİYOR

DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü teorik ve pratik bilgiyi birleştiren bir eğitim modeline sahip. Yüzde 70 oranında pratik ağırlıklı bir müfredata bulunan bölüm, eğitim veren hocaların da özellikle sektör ve mutfak tecrübesine sahip olmasına dikkat ediyor. Bunun yanı sıra; gastronomi sektörünün önde gelen şef ve uzmanlarını üniversiteye davet ederek öğrencilerle bir araya getiriyor. Bölüm, en son 2 Mayıs 2018 tarihinde İngiltere’nin en genç iki Michelin yıldızlı Tom’s Kitchen Restoranları’nın sahibi ve şefi Tom Aikens ile restoranlar grup şefi Richard O’Connell’i ağırladı. Atölye çalışması sırasında Richard O’Connell ile beraber Tom’s Kitchen mönüsünde yer alan ve bir başlangıç yemeği olan ‘Salt Cod Brandade’i sunan Aikens, sunumun ikinci bölümünde ise bütün bir kuzu karkasın nasıl parçalanıp kesilerek bölümlenmesi gerektiğini gösterdi. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Tom Aikens ile öğrencileri buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl iki öğrencimiz Tom’s Kitchen’da stajlarını yaptılar. Bu süre boyunca göstermiş oldukları çalışma isteği ve öğrenme arzusu sonucunda her ikisi de Tom’s Kitchen’da işe başladı. Onun dışında bir öğrencimiz daha Tom’s Kitchen’dan iş teklifi aldığını belirtti. Mezun olur olmaz böyle önemli bir restoran zincirinde üç öğrencimizin işe başlayacak olması gurur verici. Verilen eğitimin meyvelerini almaya başladık” diye konuştu.

DAÜ MEZUNLARINA KÜRESEL İŞ İMKANLARI

Mezun olan öğrenciler, şef olmanın yanında aldıkları seçmeli dersler vasıtasıyla yemek yazarlığı, barista gibi birçok alana yönelebiliyor. Eğitim dersleri maksimum 16 öğrenciyle, mutfak dersleri ise yaklaşık 40 öğrenci grubuyla veriliyor. Fakülte yurtdışı bağlantılarıyla da öğrencilerine büyük kolaylık sağlıyor. İtalya’daki Italian Culinary Institute for Foreigners ile anlaşması olan fakülte, her yaz döneminde yaklaşık 30 öğrencisini İtalya’ya gönderiyor. Burada öğrenciler hem eğitim alıyorlar, hem de Michelin yıldızlı restoranlarda çalışma fırsatı yakalıyorlar. Londra’da bulunan Dockland Academy ile anlaşması sonucunda dileyen öğrenciler İngiltere’ye eğitime ve staja gidebiliyor. Hollanda’da 100 yıllık geleneği olan köklü pastacılık okullarından birisiyle de anlaşması olan bölüm, özellikle ekmekçilik ve pastacılık alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerini buraya gönderecek.

Yine 2017-2018 Akademik Yılı mezunu bir öğrenci 2018 yılı Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesinde ikinci sırada yer alan 3 Michelin yıldızlı İspanyol Roca kardeşlerin sahibi ve şefleri olduğu El Cellar de Can Roca Restaurant tarafından sekiz aylık bir eğitim programına davet edildi. Beş öğrenci İngiltere’nin saygın restoranlarında staj yapacaklar. Öte yandan yine bu yıl mezun olacak iki öğrenci Brezilya’da çalışmaya başladı. Yurtdışında gerçekleştirilen yarışmalarda da başarılı bir çizgi yakalayan bölüm, geçtiğimiz yıl Belçika’nın Ostend şehrinde yapılan 30. AEHT (Avrupa Turizm ve Otelcilik Okulları Birliği) Yıllık Olağan Konferansı çerçevesindeki gastronomi yarışmalarında bronz madalyanın sahibi oldu. DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, yeni akademik yılda öğrencilerini bekliyor.

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