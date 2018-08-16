DAÜ Eğitim Fakültesi yeni binasına taşındı

GAZİMAĞUSA, (DHA) - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, 2018-2019 Akademik Yılı’nda öğrencilerine yeni binasında eğitim vermeye hazırlanıyor. Tadilat çalışmalarının tamamlandığı binada, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak için de gerekli altyapı düzenlemeleri gerçekleştirdi.

Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, binanın, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ ilkesi doğrultusunda, öğretmen adayı öğrencilerin öğrendikleri kuramsal bilgiyi bireysel ve grup çalışma deneyimleriyle hayata geçirebilecekleri ortamlarla modernize edildiği; bu kapsamda mevcut bilgisayar laboratuvarları, PDR Grup Terapi Odası ve PDR Bireysel Danışmanlık Odasına ek olarak, Özel Eğitim Odası, Çok Amaçlı Sınıf ve Çok Amaçlı Atölye odalarının eklendiği belirtildi.

KONFERANS SALONU 80 KİŞİLİK

Dersliklerin tümünün multimedya öğrenme ortamları yaratmak amacıyla başta akıllı tahta olmak üzere gerekli teknolojik altyapıyla donatıldığı binada, bir de 80 kişilik konferans salonu oluşturuldu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam fakültenin akademik mükemmellik, entelektüel özgürlük, özverili hizmet, güven ve eşitlik üzerine kurulu olduğunun altını çizerek hedeflerinin alanında uzman nitelikli eğitimciler yetiştirmek olduğunu belirtti.

AQAS AKREDİTASYONUNA SAHİP

Kalite güvencesi ve akreditasyonun son derece önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Osam, “İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, merkezi Almanya’da olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) tarafından akredite edildi. Okul Öncesi Öğretmenliği Programı da aynı akreditasyon sürecinden geçiyor şu anda” dedi.

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