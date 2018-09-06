DAÜ akademisyeni Makedonya'da genç liderlere eğitim verdi

GAZİMAĞUSA, (DHA) - DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Kurumsal İletişim, Sosyal Medya ve Web Ofis Koordinatörü Dr. Raziye Nevzat, Makedonya’da Genç Liderler Okulu’nda (The School For Young Leaders) Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi verdi. Dr. Raziye Nevzat, 27 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen eğitim programına Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildi.

Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Gjorge Ivanov\'un bir projesi olan Genç Liderler Okulu’nun bu yıl 9’uncusu gerçekleştirildi. Makedonya\'dan ve yurt dışından genç, yetenekli ve hırslı insanların katılabildiği Genç Liderler Okulu’nda, bu kişilerin yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve yönetsel kapasitelerini geliştirmelerini sağlamak amaçlandı.

“GENÇLERLE TECRÜBE PAYLAŞMAK MUTLULUK VE GURUR VERİCİ”

Makedonya Cumhurbaşkanlığı’ndan resmi davet alarak orada bulunmanın ve oradaki gençlerle tecrübelerini paylaşmanın mutluluk ve gurur verici olduğunu kaydeden Dr. Nevzat, katılımcıların eğitimden çok memnun kaldıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Dr. Gjorge Ivanov ile makamında görüştüğünü de ifade eden Dr. Nevzat, günümüz eğitiminin geldiği nokta ve dijitalleşmenin insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri konularında sohbet ettiklerini belirtti.

8 YILDA 320 GENÇ EĞİTİM ALDI

İlk kez Ağustos 2010\'da Ohrid\'de başlamış olan Genç Liderler Okulu’nda, 8 yılda ülkenin her yerinden ve yurt dışından yaklaşık 320 genç eğitim aldı. Okulda dünyanın her yerinden gelen alanında uzman kişiler tarafından liderlik ve yönetim alanlarında dersler ve eğitimler veriliyor.

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