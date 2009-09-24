DateCheck'le sevgili analizi

Apple iPhone marka yeni nesil telefonlara indirilebilecek “DateCheck” adlı eklentiyle, artık kimsenin gizlisi saklısı kalmıyor.



Intelius adlı dev bir veritabanından sağlanan bilgiler, bu yeni uygulama sayesinde anında cep telefonuna geliyor. Böylece insan dışarı çıkmadan önce, karşısındakinin sabıka kaydının olup olmadığını, medeni halini, kiminle yaşadığını hatta ne kadar gayrimenkul vergisi ödediğini bile öğrenebiliyor. Intelius firmasının kurucularından John Arnold, internet üzerinden flörtleşmelerin arttığını belirterek, insanın her zaman istediği gibi birisiyle karşılaşamayacağına dikkat çekti. Tüm kritik bilgileri kullanıcısının parmak uçlarına taşıyan “DateCheck”, aynı zamanda Facebook, MySpace, Flickr gibi sosyal paylaşım sitelerine bağlanarak söz konusu sevgili adayının ilgi alanlarını buluyor, hatta doğum tarihinden yola çıkarak çiftlerin burç uyumunu bile hesaplıyor.