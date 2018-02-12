Datça'nın badem çiçekleri ressamlara ilham kaynağı oldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesindeki Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, 10 Şubat- 30 Ekim arasında gerçekleştirilecek \'8. Knidos\'un Sır\'ı Festivali\', \'Doğaya Saygı Badem Çiçeği Resim Çalıştayı\' ile başladı.

Yaka Mahallesi\'ndeki eski bir okul binasının restore edilmesiyle 8 yıl önce sanata ve sanatçılara kapılarını açan UKKSA\'nın bu yıl ilk konukları, ressamlar oldu. 8. Knidos\'un Sır\'ı Sanat Festivali kapsamında Datça\'ya gelen 30 ressam, 10 gün süreyle ortak çalışma yapacak. UKKSA Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanat Danışmanı Ressam İbrahim Çiftçioğlu, bu yıl festival süresince akademi bünyesinde resim, heykel, seramik ve cam çalıştaylarıyla edebiyat, söyleşi, imza günleri ve müzik konserleri olmak üzere 50 ayrı etkinlik düzenleneceğini söyledi. UKKSA\'nın yerli ve yabancı 300 sanatçıya bu yıl ev sahipliği yapacağını hatırlatan Çiftçioğlu, \"Akademi, her yıl 50 bine yakın ziyaretçi ağırlıyor. Bu yıl çok daha fazla sanatseverin, akademideki etkinliklere katılmasını bekliyoruz. Sanatçısı, sanatseveri ve koleksiyoneri ile Türkiye\'nin vizyonu olan UKKSA, sanatı ve sanatçıyı zirvelere taşımaya devam edecek\" dedi.



FOTOĞRAFlı