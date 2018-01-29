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Yaşam

Datça'dan insan manzaraları: Kahvesine, ‘Yancı Hakları Beyannamesi' astı

Beyannamenin 5'inci maddesi ise 'yancı'ya yapacağı yorumlarla 'oyunu karıştırma' yetkisi veriyor

29 Ocak 2018 17:51

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Palamutbükü köyünde kahve işleten 51 yaşındaki Mehmet Kalafat, ‘yancı haklarını’ korumak için kampanya başlattı. Masaya dahil olup da oyun oynayanları izleyen müşterileri için duvara, ‘Yancı Hakları Beyannamesi’ asan Kalafat, kuralların kısa zamanda herkes tarafından benimsendiğini söyledi. 

Datça'ya 25 kilometre uzaklıktaki Palamutbükü sahilinde, 5 yıldır kahve işletmeciliği yapan Kalfat, 'Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi' adını verdiği manifestoyu iş yerinin duvarına asarak, 'yancı'ların haklarını korumaya aldı. "Yancı kahvehanenin temel taşıdır, vazgeçilemez" diye başlayan beyannamede, 8 madde yer aldı. Beyannamede, 'yancı'nın masaya gelen yiyecek ve içeceklerden dilediği gibi faydalanabilmesi güvence altına alınırken, kendisine içecek ikram edilmesini beklemeden, içeceğini isteyebileceği belirtiliyor.

Beyannamenin 5'inci maddesi ise 'yancı'ya yapacağı yorumlarla 'oyunu karıştırma' yetkisi veriyor. Buna rağmen hiçbir oyuncunun 'yancı'ya darılma veya kızma hakkı bulunmuyor. 'Yancı'nın, birinin yerine oyuna oturabileceğinin de yer aldığı beyannamede, 8 maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği belirtildi.

Kahvenin duvarına astığı 'Yancı Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kısa sürede benimsendiğini kaydeden Mehmet Kalafat, "Kahvehane demek, yancı demektir. Bir kahvehaneyi yancısız düşünemiyorum. Yancı olmadan oyunların tadı çıkmaz. Bu nedenle yancının haklarını korunması gerekiyor. Yancı, oyuna heyecan katıyor. Yiyip, içerek, kahve ekonomisine de katkı sağlıyor" dedi. (DHA)

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