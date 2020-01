Datça Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Dünyanın dört bir yanından kısa filmlerin gösterileceği 2. ISFF Datça Uluslararası Kısa Film Festivali 13-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalde "Kafandakini Çek!-Get Your Own Picture 2015" adlı sinema atölyesinin yanı sıra, söyleşiler, film gösterimleri ve kostümlü karnaval yürüyüşü düzenlenecek.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Almanya'nın en eski film üniversitesi olan Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf Film Akademisi işbirliği, Erasmus fonu ve Datça Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen festivalde bazı filmler yönetmenlerinin de katılımıyla izleyiciyle buluşacak.

"Kafandakini Çek!"

Festival kapsamında ayrıca, başvurular neticesinde seçilen otuz yaş altı otuz Alman ve otuz Türk gencinin katılımıyla "Kafandakini Çek! - Get Your Own Picture!" adlı sinema atölyesi de düzenlenecek. Atölye süresince Türk ve Alman gençler, 13 gün boyunca Datça'da, Datçalılarla bir arada vakit geçirip kendi kısa filmlerini çekecek.

Farklı kültürlerden, farklı bakış açılarına sahip gençleri bir araya getirmeyi amaçlayan atölyenin bu yılki teması ise "Avrupalı Olmak". Katılımcılar film yapım teknikleri, kamera ve kurgu atölyelerinin ardından kendi kısa filmlerini çekecek. Çekilecek filmler 26 Eylül'de, Datça Amfi Tiyatro'da ücretsiz olarak izlenebilecek.

2. ISFF Datça Uluslararası Film Festivali’nde bu yıl da kostümlü karnaval düzenlenecek. "Yaşasın Yaşam" temalı ve barış kültürüne vurgu yapılması hedeflenen karnaval yürüyüşü 25 Eylül saat 19.00’da Şenkaya Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilecek.