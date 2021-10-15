Datça'daki fırtınada 1 tekne battı

Muğla'nın Datça ilçesinde, fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kumluk Plajı'nda demirli bir ahşap tekne, beton rıhtıma çarparak battı.

Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Datçalılar, sahilde ve sokaklarda yürümekte güçlük çekti. Meteoroloji Müdürlüğü'nün bir gün önceden fırtına uyarısı nedeniyle geceyi tekne başında geçiren denizcilerden 40 yaşındaki Can Akkuş'a ait 9,5 metre uzunluğundaki 'Nefesim - Datça' isimli ahşap tekne, alınan önlemlere rağmen beton rıhtıma çarparak parçalandı. Su alan tekne battı.

Batan tekne vinç yardımıyla yarın denizden çıkarılacak

Batan teknenin sahibi Akkuş, fırtınanın bir anda yön değiştirdiğini belirterek, "Biz, önlemimizi güney rüzgarına göre almıştık. Ancak kuzeybatı rüzgarı esince yapacak bir şey kalmadı" dedi. Teknenin balık adamlar tarafından bağlanıp, vinç yardımıyla yarın denizden çıkarılacağı öğrenildi. (DHA)