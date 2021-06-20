Datça'da ÇED raporu onaylanmayan limanın inşaatı başladı iddiası

Muğla'nın Datça ilçesinde, henüz Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), raporu onaylanmayan, 25 yıldır yapılması planlanan yat limanı projesinin yeniden başladığı belirtildi.

Müteahhit firmanın iş makinelerini marina yapılacak alana sokarak denizi doldurmaya başladığı iddia edildi.

Sözcü gazetesinden Mustafa Sarıipek'in haberine göre, projeye karşı çıkan Datçalılar, ÇED raporu alınmadan inşaatın başlamasına tepki gösterdi.

ÇED Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 3. Fıkrası “Bu yönetmeliğe tabi projeler için ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez” hatırlatıldı.

Geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı liman projesi için ÇED gereği bir halkın katılım toplantısı düzenledi. Toplantıda inşaatın ruhsatsız olarak başlamasına büyük tepki gösterilirken, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) avukatlarından Güngör Erçil, resmi evrakta sahtekarlık yapıldığını, bu toplantının yasalar gereği yapılmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Hazırlanan ÇED raporu bir ÇED raporu değildir. Çevrenin korunmasına dair rapor değil, bu marinanın teknik olarak nasıl yapılabileceğine dair bir rapordur.

İkinci olarak 1998'de başlamış olan marinanın yapımı için 17 gün önce yapılan ilanla bu kısa süreye sıkıştırılmasıyla, burada yapılan bu toplantının gerçekten halkın görüşlerinin ifade edilmesine uygun olmadığının göstergesidir."

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