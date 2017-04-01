Datça Belediyesi'nden 1 Nisan şakası

Datça Belediyesinin Twitter'daki hesabından UFO'ya benzeyen bir cismin fotoğrafı ile "Az önce Datça yakınlarına bir cisim düştüğü bilgisi geldi. Zabıta ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Foto drone ile çekildi." paylaşımı yapıldı.

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi çekti. Twitter kullanıcıları, paylaşımın altına, "Uzaylıya zabıta yollayan belediye olarak tarihe geçme durumunuz var, hemen geri çekin o zabıtaları", "Dünyada düşülecek en güzel yeri bulmuş", "Belki yiyecek getirmiştir hemen taşlamayın", "Süpürgesiz gitmeyin... Kurban olayım süpürge şart", "1 Nisan şakası ama güzel" gibi çok sayıda gülümseten yorum yapıldı.

"Yardım lazım mı?" diye soran kullanıcılardan birine, "Sağolun, bizimkiler Kabahatler Kanunu'na göre cezayı kesmiş, dönmüşler." yanıtı verildi.

Datça Belediyesi Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Osman Akın, paylaşımı 1 Nisan şakası olarak insanları gülümsetmek amacıyla yaptıklarını söyledi.

Paylaşım sonrası çok sayıda yorum yapıldığını belirten Akın, "Paylaşımın altına yapılan yorumlardan olayın şaka olduğunun anlaşıldığını gördük ancak bazı ajanslar ve gazeteler olayı ciddiye aldı ve haber yaptı, daha sonra düzeltme yaptılar. Çok ciddiye alınsaydı paylaşımı kaldırarak şaka olduğunu anlatan bir açıklama yapmayı düşünüyorduk." dedi.

Akın, paylaştığı fotoğrafı internetten bulduğunu dile getirerek, "Fotoğraftaki cismin ne olduğunu ben de çözemedim. Büyük ihtimalle Photoshop'ta hazırlanmış. Bizim coğrafi yapımıza uygun olduğu için ben de bu fotoğrafı kullandım." diye konuştu.