DasDas Online'ın tiyatro gösterimleri mayıs ayında da devam ediyor

DasDas'ın tiyatro oyunları, mayıs ayında da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 'Joseph K.', 'Timsah', 'Uyku Nereye Kaçar?', 'Güle Güle Diva!', 'Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet', 'Astro Ay'a Tırmanıyor' ve 'Westend / Batının Sonu' gibi oyunlar, DasDas Online ile izleyenleri evlerinden alıp özlem duyulan tiyatro sahnelerine götürüyor.

DasDas Online, mayıs ayına Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen 'Joseph K.' ile giriyor. Tom Basden'ın imzasını taşıyan, süpervizörlüğünü Serdar Biliş'in üstlendiği oyun, Franz Kafka'nın kültleşmiş eseri Dava'yı modern dünyanın labirentlerinde kara mizah yüklü bir uyarlama ile tekrar açıyor. Oyuncu kadrosunda Didem Balçın, Mert Fırat, Onur Dilber ve Özgün Aydın'ın yer aldığı 'Joseph K.' 1 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.15'te DasDas Online'da Mayıs ayını karşılıyor.

8 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.15'te Aras Kargo'nun katkılarıyla dijitalleştirilen 'Timsah', DasDas Online'da seyirci ile buluşuyor. İngiliz mizah yazarı Tom Basden'ın imzasını taşıyan, Mert Fırat ve Volkan Yosunlu tarafından sahneye konulan oyunda, gösteri toplumunun sistemle el sıkışmayı seçen aktörleriyle bir timsahın karnından hesaplaşılıyor. 'Timsah'ın oyuncu kadrosunda ise Alper Baytekin, Berkay Tulumbacı, Naz Çağla Irmak ve Özgün Aydın buluşuyor.

DasDas'ın Alper Baytekin tarafından tasarlanıp yönetilen çocuk oyunlarından Aras Kargo'nun katkılarıyla dijitalleştirilen 'Uyku Nereye Kaçar?' Mayıs ayında da minik tiyatroseverler için DasDas Online'da perdelerini açıyor. Pelinsu Ekşioğlu ve Berçem Açığ'ın bir araya geldiği oyunda, ayrı zamanlarda yaşayıp aynı uykuya dalmanın hayalini kuran Pelin ve Berçem, kaçan uykularının peşine düşüyor. Çocuklar tarafından büyük ilgi gören 'Uyku Nereye Kaçar?' 9 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te DasDas Online'da olacak.

Aynı günün akşamı Firuze Engin'in yazıp yönettiği Aras Kargo'nun katkılarıyla dijitalleştirilen 'Güle Güle Diva!' seyirciyle buluşuyor. Selen Uçer, 9 Mayıs Pazar akşamı saat 21.15'te etkileyici tek kişilik performansıyla inzivaya çekilen bir divanın yıllar sonraki geri dönüş öyküsünü hüzünlü bir dille seyirciye aktaracak.

Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen 'Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet' 22 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.15'te DasDas Online'da sahneleniyor. Oyuncu kadrosunda Ceren Boz, Nihan Işık, Ümit Erlim ve Sabahattin Yakut'un buluştuğu oyun, Murat Gülsoy'un aynı adlı romanından Ceren Boz ve Nagihan Gürkan tarafından sahneye uyarlanıyor.

23 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te ise DasDas'ın çocuklar tarafından ilgiyle izlenen bir diğer oyunu Aras Kargo'nun katkılarıyla dijitalleştirilen 'Astro Ay'a Tırmanıyor', DasDas Online'da sahnelenecek. Alper Baytekin tarafından tasarlanıp sahneye konan 'Astro Ay'a Tırmanıyor'da Bağış Angigün ve Merve Tokgöz, çocukları uzayın derinliklerine götürüyor.

Mayıs ayı, DasDas Online'da Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen 'Westend / Batının Sonu' ile sona eriyor. Moritz Rinke'nin bu yüzyılın tüm bireysel trajedilerinin komedisini sarsıcı bir dille ortaya koyduğu oyun, Eduard ve Charlotte çiftinin yeni taşındaki lüks bir mahalledeki evlerinde eski arkadaşlarını ve komşularını ağırladıkları geceyi konu alıyor. Karakterlerin beklenmedik dönüşümleriyle izleyicilerin bütün ön yargılarının gece sonunda yıkılacağı oyunun yönetmenliğini Tuğsal Moğul üstlenirken oyuncu kadrosunda Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen buluşuyor. 'Westend / Batının Sonu' 29 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.15'te DasDas Online'da.

DasDas Online'ın biletleri www.mobilet.com'da satışta!

Ayrıntılı bilgi için; www.dasdasonline.com