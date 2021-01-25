DasDas, haftanın online tiyatro programını sundu

DasDas, sanatseverlere beğeniyle takip edilen tiyatro oyunlarını çevrimiçi olarak izleme fırsatı sunuyor. ‘Güle Güle Diva!’ ve ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ ‘Westend / Batının Sonu’ oyunları, perdelerini bu hafta DasDas Online’da açacak.

DasDas bu hafta, Firuze Engin’in yazıp yönettiği, Selen Uçer’in tek kişilik performansıyla sahnede devleştiği Aras Kargo’nun katkılarıyla dijitalleştirilen ‘Güle Güle Diva!’yı çevrimiçi platformuna taşıyor. Şöhretinin zirvesindeyken ani bir şekilde inzivaya çekilen büyük bir divanın geri dönüşünün hüzünlü ve komik öyküsünü izleyicilere sunacak olan ‘Güle Güle Diva!’ 27 Ocak Çarşamba akşamı saat 21.15’te canlı performansla DasDas Online’da sahnelenecek.

Kadrosunda Ceren Boz, Nihan Işık, Ümit Erlim ve Sabahattin Yakut’un buluştuğu; Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından sahneye uyarlanan Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ de 29 Ocak Cuma akşamı saat 21.15’te DasDas Online’da olacak. Yönetmenliğini Nagihan Gürkan’ın yaptığı oyun, kendini bilmek ve bulmak arasındaki kayboluş hikayesini izleyicilere sunuyor.

30 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.15’te ise Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen ‘Westend / Batının Sonu’ bir kez daha DasDas Online üzerinden seyirci karşısına çıkacak. Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Tülin Özen ve Pervin Bağdat’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı, Moritz Rinke’nin kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Tuğsal Moğul üstleniyor. ‘Westend / Batının Sonu’nda Eduard ve Charlotte’un şehirden uzakta lüks bir mahalledeki yeni evlerinde eski dostlarını ve komşularını ağırladığı gecede yaşanan dönüşümler ve ortaya dökülen sırlar anlatılıyor.

DasDas, Şubat ayında da özlenen tiyatro atmosferini DasDas Online üzerinden evlerinde kalan tiyatroseverlere yaşatmaya devam edecek.

Ayrıntılı bilgi için; dasdasonline.com