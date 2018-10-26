Darüşşafaka/Çamaş: Eğitime yapılan her yatırımın karşılığı mutlaka alınır

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş, eğitimin, Türkiye\'nin \"en büyük, en önemli konusu\" olduğunu vurgulayarak, \"Biliyoruz ki, eğitime yapılan her yatırımın karşılığı mutlaka alınır\" çağrısı yaptı.

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından bu yıl birincisi düzenlenen “Büyük Konulara, Küçük Hikayeler” başlıklı Darüşşafaka Çatı Konuşmaları’nda eğitimin toplumsal kalkınmadaki rolü masaya yatırılırken, daha fazla çocuğun kaliteli eğitime ulaşması ve çocukların hayatlarının eğitimle değişmesi için yapılması gerekenler tartışıldı.

İlki düzenlenen Darüşşafaka Çatı Konuşmaları’nı akademisyenler, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bine yakın katılımcı takip etti.

Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 1863 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, farkındalık yaratacak etkinliklerine Darüşşafaka Çatı Konuşmaları’nı ekledi.

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından, İstanbul TİM Show Center’da bu yıl birincisi düzenlenen etkinliğin bu yıl belirlenen başlığı “Büyük Konulara, Küçük Hikayeler” altında, Açılış konuşması Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran tarafından gerçekleştirilen, sunuculuğunu ise gazeteci Özlem Gürses’in yaptığı organizasyonda sahneye çıkan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan; Harvard Üniversitesi Genç Akademi Üyesi ve MIT Media Lab araştırmacısı Dr. Canan Dağdeviren; oyuncu Mert Fırat; Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül; Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Öğretmen Hacı Ormanoğlu; Oyunlaştırma Uzmanı Ercan Altuğ Yılmaz; kamuoyunda Evrensel Kamil olarak da anılan eğitimci Emre Alettin Keskin; Nöro Sağlık Kurucusu Uzm. Dr. Kerem Dündar; aerobik jimnastikte Dünya Şampiyonu olan sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, müzisyen Nilipek ve Mardin Bilge Köyü’nden Darüşşafaka’ya gelerek bu yıl mezun olan ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimine başlayan Remziye Çelebi, katılımcılarla hayat hikayelerini ve deneyimlerini paylaştı.

Darüşşafaka olarak 155 yıldır, nitelikli bir eğitimin bir çocuğun yaşamını nasıl değiştirdiğine şahitlik ettiklerini söyleyen Çamaş, sözlerine şöyle devam etti:

“155 yıldır eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak ve dezavantajlı çocuklarımızı nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlamak amacıyla çalışan Darüşşafaka olarak eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Çünkü eğitimin, ülkemizin en büyük, en önemli konusu olduğuna inanıyoruz.

“Hepimizin ortak meramı, daha çok çocuğun kaliteli eğitime ulaşması ve hayatlarının eğitimle değişmesi.

“Biliyoruz ki eğitime yapılan her yatırımın karşılığı mutlaka alınır. Biliyoruz ki daha güçlü Türkiye, sadece eğitimle inşa edilir. Biliyoruz ki dünyanın en gelişmiş fabrikaları kurulabilir ama o fabrikada çalışacak nitelikli iş gücü yetiştirilmezse verim alınamaz. Nitelikli doktor, nitelikli öğretmen, nitelikli mühendis, nitelikli işçi, nitelikli anne-baba…

“Ülkemizin geleceği de buna bağlı değil mi? 5 yıl sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Yüzüncü yılımızı kutlarken Türkiye ekonomisinin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde olmasını arzu ediyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmenin yolu eğitimden geçiyor. Bu düşüncelerle Darüşşafaka olarak 155. yılımızı kutlarken durup değişimi ve duyarlı insanların bizi duymasını beklemek yerine bir ses vermek istedik. Bu vesileyle; hiçbir zaman desteğini bizden esirgemeyen Milli Eğitim Bakanlığımıza, yurdun dört bir yanından gelerek konferansımıza zenginlik katan konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılara huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” (Fotoğraflı)