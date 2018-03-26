Darüşşafaka Cemiyeti kurumsal yönetim endeksinde zirvede

İstanbul, 26 Mart (DHA) - Kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik standartlarını belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, geçen yıl 9.43 olan kurumsal yönetim notunu bu yıl 9.50’ye yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Türkiye\'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, \"Şeffaflık\", \"Hesap verebilirlik\" ve \"Sürdürülebilirlik\" ilkeleri doğrultusunda bağımsız kurumsal derecelendirme notunu 9.50\'ye yükseltti. Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin yaptığı değerlendirme raporuna göre 2016’da 10 üzerinden 9.29, 2017 yılında ise 9.43 puan alan Darüşşafaka Cemiyeti çalışmalarıyla başarısını ortaya koydu.

Rapor sonucuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş; \"2013\'te 8.4 puanla başladığımız bu yolculuğu 9.50\'ye yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. 1863’ten beri halktan aldığı destekle varlığını sürdüren bir kurum olarak halkımızın bize duyduğu güven bizim için çok değerli. Cemiyetimizin tüm faaliyetlerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz. Cemiyetimiz bugüne kadar aldığı her kuruş bağışı toplumsal bir emanet olarak görmüş ve bunun hesabını topluma vermiştir. Bugün Cemiyetimizin aldığı 9.50’lik puan, yönetim anlayışımız ile hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızda doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi olmuştur. Darüşşafaka olarak bu notu her yıl daha yukarı taşımak için üzerimize düşeni yerine getireceğiz\" dedi.

Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapıldı ve sonuç raporu Cemiyet Merkezinde belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlandı.

Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği esas alınırken, derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında yapıldı.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş’nin, “Sivil Toplum Kuruluşları” metodolojisine göre ve 302 kriterin incelenip değerlendirilmesi sonucu Darüşşafaka Cemiyeti\'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 9.50 olarak belirlendi.

Bu sonuç Darüşşafaka’nın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin üst düzeyde olduğunu, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmuş ve çalışmakta olduğunu, ancak önemli risk teşkil etmese de kurumsal yönetim uygulamalarında bazı iyileştirmelere gidilmesinin gerekliliğini ifade ediyor. (Fotoğraflı)