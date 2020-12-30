Darth Vader, Star Wars tarihinin en kötü karakteri seçildi

Radio Times isimli İngiliz dergisi, Star Wars evreniyle ilgili bir anket gerçekleştirdi. 10 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette, evrenin "en kötü" karakterinin hangisi olduğu soruldu. Katılımcılar, açık ara farkla Darth Vader'ı seçtiler.
İngiltere'nin en popüler radyo ve televizyon dergilerinden bir tanesi olan Radio Times, Star Wars ilgili bir anket düzenledi. 10 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, Star Wars karakterinin en kötü karakterinin hangisi olduğu soruldu. Tek soruluk anketin kazananı, açık ara fark ile Darth Vader oldu.
Katılımcıların yüzde 33'ü Darth Vader dedi
Star Wars evreninin en kötü karakteri, Darth Vader. Aslına bakacak olursak bu durum, pek de şaşılacak bir şey değil. Çünkü Vader'ın olayı zaten gücü kötü yönde kullanıyor olması. Ancak katılımcılar, evrenin içine kendini iyice kaptırıp, bu karaktere karşı kin gütmeye başlamışlar. Kullanıcıların yüzde 33 gibi çok ciddi bir bölümünün bu karaktere oy vermesinin başka bir açıklaması yok.
Darth Vader, 3.422 oy ile birinci seçilirken, bu karakteri 1.897 oy ile Palpatine takip etti. Yüzde 18'le en çok oy alan ikinci karakter, kendisini yetiştiren ustasını öldürerek hafızalara kazınmıştı. Darth Vader'ın, Palpatine'in çırağı olduğunu düşündüğümüzde, bunun da pek şaşılacak bir şey olmadığını söylemek gerek. (Webtekno)
Ankette toplam oy sayıları şu şekilde:
- Darth Vader: Yüzde 33 (3.422 oy)
- İmparator: Yüzde 18 (1.897 oy)
- Büyük Amiral Thrawn: Yüzde 6 (636 oy)
- Darth Maul: Yüzde 6 (632 oy)
- Boba Fett: Yüzde 6 (631 oy)
- General Grievous: Yüzde 4 (458 oy)
- Greedo: Yüzde 4 (399 oy)
- Moff Gideon: Yüzde 4 (381 oy)
- Kylo Ren: Yüzde 3 (354 oy)
- Grand Moff Tarkin: Yüzde 3 (330 oy)
- Count Dooku: Yüzde 2 (258 oy)
- Yüce Lider Snoke: Yüzde 2 (224 oy)
- Kaptan Phasma: Yüzde 2 (223 oy)
- Asajj Ventress: Yüzde 2 (193 oy)
- Grand Inquisitor: Yüzde 2 (178 oy)
- Jabba the Hutt: Yüzde 2 (158 oy)