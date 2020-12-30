Darth Vader, Star Wars tarihinin en kötü karakteri seçildi

Radio Times isimli İngiliz dergisi, Star Wars evreniyle ilgili bir anket gerçekleştirdi. 10 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette, evrenin "en kötü" karakterinin hangisi olduğu soruldu. Katılımcılar, açık ara farkla Darth Vader'ı seçtiler.

İngiltere'nin en popüler radyo ve televizyon dergilerinden bir tanesi olan Radio Times, Star Wars ilgili bir anket düzenledi. 10 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, Star Wars karakterinin en kötü karakterinin hangisi olduğu soruldu. Tek soruluk anketin kazananı, açık ara fark ile Darth Vader oldu.

Katılımcıların yüzde 33'ü Darth Vader dedi

Star Wars evreninin en kötü karakteri, Darth Vader. Aslına bakacak olursak bu durum, pek de şaşılacak bir şey değil. Çünkü Vader'ın olayı zaten gücü kötü yönde kullanıyor olması. Ancak katılımcılar, evrenin içine kendini iyice kaptırıp, bu karaktere karşı kin gütmeye başlamışlar. Kullanıcıların yüzde 33 gibi çok ciddi bir bölümünün bu karaktere oy vermesinin başka bir açıklaması yok.

Darth Vader, 3.422 oy ile birinci seçilirken, bu karakteri 1.897 oy ile Palpatine takip etti. Yüzde 18'le en çok oy alan ikinci karakter, kendisini yetiştiren ustasını öldürerek hafızalara kazınmıştı. Darth Vader'ın, Palpatine'in çırağı olduğunu düşündüğümüzde, bunun da pek şaşılacak bir şey olmadığını söylemek gerek. (Webtekno)

Ankette toplam oy sayıları şu şekilde: