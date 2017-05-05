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Yaşam

Darth Vader kostümü giyen öğrenci okulda paniğe sebep oldu

Mayıs ayın 4. günü "Star Wars Günü" olarak kutlanıyor

05 Mayıs 2017 23:31

Efsanevi Star Wars serisinin dünyada milyonlarda hayranı buluyor. Mayıs’ın 4’ü de bu kapsamda filmin meşhur repliklerinden “May the force be with you” (Güç seninle olsun) referansla Star Wars Günü olarak kutlanıyor. Ancak, ABD’de Wisconsin eyaletinde bir okul perşembe günü bir öğrencinin okula Darth Vader kostümüyle gelmesi üzerine tahliye edildi.

Öğrencinin, Star Wars Günü’nde okuduğu Ashwaubenon Lisesi’ne Darth Vader kostümüyle gittiği belirtildi. Velilerden birinin öğrencinin çelik yelek giydiğini ve tehlike teşkil ettiğini bildirmesinin ardından okul binası boşaltıldı. Bölgedeki başka bir okul da kontrol altına alındı. Polisler olayın masum bir hata olduğunu belirtti.

 

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star warsMay the force be with youWisconsinDarth Vader

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