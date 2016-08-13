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Kültür-Sanat

Darth Vader dönüyor

Serinin spin off’larından ilki olarak dikkat çeken filmde Bölüm IV’ten öncesi anlatılacak

13 Ağustos 2016 21:24

1977 yılında Star Wars: A New Hope ile başlayan serüven teknolojinin bütün gücüyle devam ediyor. Aralık ayında gösterime girecek olan serinin yeni filmi Rogue One’dan yeni bir fragman yayınlandı.

Uzak bir galakside iki gücün savaşını konu alan bilim kurgu serisinin son filminde izleyiciler Darth Vader karakterinin dönüşüne de tanık olacaklar. Serinin spin off’larından ilki olarak dikkat çeken filmde Bölüm IV’ten öncesi anlatılacak.

Ne zaman vizyona giriyor?

16 Aralık 2016’da ABD’de vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosu da iddialı.  Felicity Jones, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker’ın gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini 2014 yapımı Godzilla ile adını geniş kitlelere duyuran Gareth Edwards üstlenecek.

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