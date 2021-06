Dark'ın yaratıcılarının hazırladığı 1899 dizisinden ilk fragman

Dark dizisinin yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese'nin hazırladığı 1899 dizisinden ilk tanıtım fragmanı ve görsel yayınlandı.

Netflix'in Almanya yapımı ilk orijinal dizisi olan Dark, geçtiğimiz yıl üçüncü sezonuyla ekranlara veda etti. Dark'ın yaratıcıları olan Baran bo Odar ve Jantje Friese, sevilen dizinin sona ermesinin ardından zaman kaybetmeden bir sonraki projelerine geçti. Baran bo Odar, 2020 yılının ağustos ayında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 1899'ın The Ship adını taşıyan ilk bölümünün senaryosunun tamamlandığını duyurdu.

Into the Badlands ve Daphne gibi yapımlarla tanınan, Little Joe filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Emily Beecham, dizinin oyuncu kadrosuna katıldığı duyurulan ilk isimlerden biriydi. Dizinin oyuncu kadrosuna Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau gibi yeni isimler dâhil oldu.

Dizinin yaratıcılarından Baran bo Odar Instagram hesabı üzerinden dizinin hikâyesinde yer alan oyuncuların da içinde bulduğu görseller paylaştı. Bu görsellerin de ortaya koyduğu üzere dizinin artık son şekline kavuşan oyuncu kadrosunda son olarak The Goldfinch filmiyle izleyici karşısına çıkan Aneurin Barnard, Dark dizisinin Jonas'sı Andreas Pietschmann ve Elite dizisinin Guzmán'ı Miguel Bernardeau da yer alıyor.

Aynı zamanda bu isimlere Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Game Of Thrones), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Rosalie Craig (London Road), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (The Ritual), Yann Gael (Sakho & Mangane), Mathilde Ollivier (Overlord), José Pimentão (Al Berto), Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards ve Alexandre Willaume eşlik ediyor.

19. yüzyılın sonunda, buharlı bir göçmen gemisiyle Londra'dan batıya doğru yola çıkıp New York'a giden yolcuların hikâyesi etrafında şekillenecek dizide, Avrupa'nın farklı bölgelerinden insanların aynı umutlarla ve hayallerle kendilerini bekleyen yeni yüzyıla ve geleceklerine doğru olan yolculukları izlenecek. Açık denizde seyrederken, başıboş bırakılmış bir hâlde buldukları başka bir göçmen gemisiyle karşılaşan yolcular, onlara vadedilen topraklar yerine kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulacaklar.

Baran bo Odar ve Jantje Friese dizi ilk duyurulduğu dönemde yaptıkları açıklamada, bunun farklı ülkelerden oyuncuları bir araya getiren, tam anlamıyla Avrupalı bir dizi konsepti olduğunu ifade etmişti.