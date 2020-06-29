DARK'ın başrol oyuncuları: Bazı sahneleri biz bile anlamıyoruz

MovieGraf Youtube kanalındaki röportaja katılan Dark’ın başrol oyuncuları Jonas Kahnwald karakterini canlandıran Louis Hofmann ve Martha Nielsen karakterini canlandıran Lisa Vicari, dizinin anlaşılmasının zor olduğunu söyledi. Vicardi, “Bazı sahneler bizim için bile anlaması çok zor. Fakat bizim yanımızda her zaman yönetmenimiz oluyor” açıklamasında bulundu.

27 Haziran’da 3. Sezonu yayına giren Netflix’in dünyaca ünlü dizisi Dark’ın karmaşık ve anlaşılması zor olduğu konusunda bir çok yorum yapılıyor.

Bu konuyu MovieGraf Youtube kanalında yaptığı röportajda dizinin başrol oyuncularına soran Ali Aktaş, başrol oyuncularının da izleyenlerle aynı konudan şikayetçi olduğunu öğrenmemizi sağladı. Jonas Kahnwald karakterini canlandıran Louis Hofmann ve Martha Nielsen karakterini canlandıran Lisa Vicari, dizinin anlaşılmasının oldukça güç olduğunu, bu yüzden sık sık yönetmene başvurduklarını ve sadece kendi karakterlerine odaklandıklarını söylediler.

Konuya dair Martha Nielsen karakterini canlandıran Lisa Vicari’ye “Dark, anlaşılması güç olan bir dizi ve izlerken not alan arkadaşlarım var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yönelten Ali Aktaş’a Vicari’nin cevabı şöyle oldu:

“Bazı sahneler bizim için bile anlaması oldukça zor. Fakat bizim yanımızda her zaman yönetmenimiz oluyor. Tüm sorularımızı cevaplayabilecek biri. O yüzden bizim büyük bir avantajımız var. Bir şeyi anlamadığımız zaman ona soruyoruz ve senaryoyu defalarca okuyabiliyoruz.

Fakat hala sezonu izlerken, benim dahil olmadığım hikayelere ve sahnelere çok şaşırıyorum.”

“Fanlar dizi hakkında benden çok şey biliyor"

Jonas Kahnwald karakterini canlandıran Louis Hofmann ise şöyle diyor:

“Yeni sezonda tabii ki kafam karıştı. Yönetmene ve diğer yapımcı Jantje’ye (dizinin senaryosunu yazan kişi) soru sormak zorunda kalıyorum. Fakat şunu söylemek isterim; senaryoyu bir kere okuduktan sonra diğer karakterlerin hikayelerini bir kenara koyuyorum ve sadece kendi karakterime odaklanıyorum. Bence hepimiz böyle yapmak zorundayız. Çünkü diğer türlü çevremizde olup bizi etkilemeyen olaylar yüzünden kafamız karışabilirdi. Sadece kendi karakterime ve gelişimime odaklanmak istedim.

Aslında biraz komik. Üçüncü sezonu izlediğimde kendimi bir fan veya normal bir izleyici gibi hissettim. Çünkü diğer şeyleri tamamen unutmuştum ve senaryoyu okuyalı da baya olmuştu. Sebebi de sadece kendi karakterimin hikayesine odaklanmamdı ve bazen fanların dizi hakkında benden çok şey bildiklerini düşünüyorum. Tüm o teoriler, Dark’ta olabilecekler hakkında baya düşünmeleri… Aslında onlar benden çok çok fazla şey biliyorlar.”

Dizinin baş karakterlerinin verdikleri cevaplar, karmaşık olan diziyi anlama noktasında yaşanan zorluklar konusunda biz izleyicileri haklı çıkarıyor. Bu yüzden diziyi izlerken, elimizden kağıt kalemi düşürmemeye devam.