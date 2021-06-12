Dardanel, cinsiyetçi paylaşımı için özür diledi, özür metnindeki "kadınlarımız" ifadesi de tepki çekti

Dardanel firması, Türkiye-İtalya EURO 2020 maçı öncesi tepki toplayan paylaşımı için özür diledi. Maç öncesi Dardanel'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda makarnalı ton balığı fotoğrafının üzerine "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" yazıldı. Paylaşıma not olarak ise "EURO 2020 Turnuvasında A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz" ifadeleri düşüldü. Dardanel'in cinsiyetçi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle tepki çekti.

TIKLAYIN - İtalya maçı öncesi "Makarnaya koyuyoruz" paylaşımı yapan Dardanel tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Dardanel, sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, söz konusu paylaşım için özür diledi.

Açıklamada, "11 Haziran tarihinde sosyal medya hesaplarımızda yapılan paylaşımdan dolayı, başta kadınlarımız olmak, tüm kamuoyundan özür diliyoruz. Dikkatimizden kaçan ve kurum kültürümü hiçbir şekilde yansıtmayan bu paylaşımı hazırlayan kurumlar ile de ilişkimizin sonlandırılacağını kamuoyuna saygı ile bildiririz" denildi.

Açıklamada, "Kadın çalışanlarımızın emeği ile bugünlere gelmiş bir firma olarak şu andan itibaren, iletişimimiz ve sosyal sorumluluk girişimlerimizde, bu bilinci yerine getirmek için çok daha fazla çalışacağız" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada yer alan "kadınlarımız" ifadesi de sosyal medyada tepki çekti.