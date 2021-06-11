İtalya maçı öncesi "Makarnaya koyuyoruz" paylaşımı yapan Dardanel tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Balık ürünleriyle bilinen Dardanel firması, Türkiye-İtalya EURO 2020 maçı öncesi tepki toplayan bir paylaşıma imza attı. "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" yazısı bulunan görsel, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na başarı dilenen ifadelerle paylaşıldı. Dardanel, tepkilerin ardından paylaşımı kaldırdı.

Dardanel'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda makarnalı ton balığı fotoğrafının üzerine "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" yazıldı. Paylaşıma not olarak ise "EURO 2020 Turnuvasında A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz" ifadeleri düşüldü.

Dardanel'in cinsiyetçi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Dardanel'i özür dilemeye davet etti.

Dardanel, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

8 Mart'ta "Adamlar yapmış değil, kadınlar yapmış" reklamı yapmıştı Firma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için paylaştığı reklam filmindeyse "Adamlar ne güzel yapmış" söylemine karşı çıkmış, "Adamlar yapmış değil, kadınlar yapmış" diyerek dikkati kadınların emeğine çekmişti.

Dardanel'in çalışanlarının yüzde 70'inin kadın olduğu belirtiliyor.