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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbecinin olduğu ileri sürülen ‘Hıdrellez duası’ndan: Tayyip ve Ergenekoncuların ölüşü!..

Not kağıdının Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor’un odasında bulunduğu iddia ediliyor

11 Eylül 2016 16:20

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı darbeci olduğu ileri sürülen Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor’un odasında ‘Hıdrellez duası’ bulunduğu iddia edildi. Poshor'un olduğu iddia edilen not kağıdına bir çukur çizildiği üzerine de “Tayyip ve Ergenekoncuların ölüşü” yazdığı gözüküyor.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Poshor’un darbe girişimi öncesinde görev yaptığı Kosova’daki Barış Gücü Karargâhı’ndaki odasında yapılan aramada ele geçirilen yazılı ve dijital materyallere el konuldu.

Partigöç ile Dişli de notta

El yazısı ile yazılmış ‘Hıdrellez duası’ olduğu ileri sürülen bir kağıtta bir ev çizdiği görülen Poshor’un başarı ve makam dileğinde bulunduğu duasının altına bir çukur çizdiği, bunun üzerine “Tayyip ve Ergenekoncuların ölüşü” notunu düştüğü görüldü.

Poshor’un ‘Hıdrellez notu’nda yine evin yanına yıldız işaretleri yaptığı ve yıldızın altına bazı isimler yazdığı anlaşıldı. İhsan, Harun, Uğur, Ömer gibi isimlerin yanı sıra kendi ismi ile sözde darbe bildirisinde imzası bulunan Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli’nin de isimleri kâğıtta yer aldı. Her iki isim de darbe soruşturmasında tutuklandı. Savcılık, Poshor’un arkadaşı olduğu düşünülen diğer isimleri araştırıyor.

 

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