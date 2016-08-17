Darbecilikle suçlanan generalden çıktı: 17 katlı on, 18 katlı üç, 25 katlı beş apartman, 21 banka hesabı ve arsalar!

15 Temmuz'da darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu adına kayıtlı Ankara'da 17 katlı on, 18 katlı üç, 25 katlı beş betonarme apartman ve arsa bulunduğu belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Talu'nun malvarlığına ilişkin rapor düzenledi.

Başsavcılığa gönderilen raporda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (TAKBİS) kayıtlarına göre, Talu adına kayıtlı, Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'nde 17 katlı on, 18 katlı üç, 25 katlı beş betonarme apartman ve arsanın bulunduğu belirlendi. Bunların "yevmiye tarihi" 4 Ağustos 2015 olarak belirtildi.

Talu'nun üzerine kayıtlı, yabancı menşeli 2014 model bir otomobil ile çeşitli bankalarda 21 ayrı Türk Lirası, ABD Doları, Euro ve Japon Yeni hesabı tespit edildi ancak ne kadar parası bulunduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Raporda ayrıca, Türkiye Vakıflar Bankası Sancak Şubesi üzerinde Talu'nun eşinin vekaletle işlem yapma yetkisi olduğu bilgisi yer aldı.