Darbe girişiminde yaralananların SGK borçları silindi

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından üç ay süreyle ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının üçüncü kararnamesiyle birlikte 15 Temmuz'da yaralananların SGK prim borçları silindi.

OHAL kapsamında çıkarılan 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK), darbe teşebbüsü nedeniyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillerin aylık başlangıç tarihine kadar olan genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı sebebiyle tahakkuk eden prim ve prime ilişkin her türlü borçları, SGK tarafından terkin edildi.



Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren 670 Sayılı KHK ile 667 ve 668 Sayılı KHK'larla görevlerine son verilenlerin varsa "gemi adamlığına ilişkin belgeleri" iptal edildi.



15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillerin aylık başlangıç tarihine kadar olan genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı sebebiyle tahakkuk eden prim ve prime ilişkin her türlü borçlan Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) terkin edildi.

Hayatını kaybeden, malul olan veya yaralanan kamu görevlileri ve siviller ile bunların hak sahipleri veya kanuni mirasçılarına ödenen gelir, aylık, emekli ikramiyesi, nakdi tazminat ve ek tazminatların haczedilmemesi kararlaştırıldı.