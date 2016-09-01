Darbecilerin Whatsapp grubunu yöneten albaylar tutuklandı

Darbe girişiminin ardından kaçtıkları Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde yakalanarak İstanbul'a getirilen kurmay albaylar Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya tutuklandı. Gazneli ve Kaya'nın savcılığa verdikleri ifadelerinde, darbe girişiminde İstanbul'daki WhatsApp grubunu yönettiklerini itiraf ettikleri belirtildi.

Gazneli ve Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık her iki şüpheliyi de tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Gazneli ve Kaya, 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

“Taksim, TRT ve AKOM’a giden askerleri yönlendirdik”

Savcılık ifadelerinde 'FETÖ üyesi olmadıklarını, darbe teşebbüsünü vatan ve ülke için yaptıklarını' ileri sürdükleri öğrenilen şüpheliler Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya, darbe girişiminde İstanbul'daki WhatsApp grubunu yönettiklerini, Taksim, TRT ve AKOM'a giden askerleri de bu şekilde yönlendirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi.