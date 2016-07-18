Darbecilerin Whatsapp konuşmaları "Polise ve halka ateş açın" diye başladı, "Kaçın, hayatta kalın" diye bitti!

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren cuntanın haberleşmede kullandığı Whatsapp grubundaki yazışmalarının tam dökümü ortaya çıktı. Al Jazeera Türk'ten Selahattin Günday'ın haberine göre, konuşmalarda kendilerine 'Yurtta Sulh Konseyi' adını veren cuntacılar, halkın üzerine "Ateş serbest" talimatı veriyor. Başarısız olduklarını anlayınca, "Teslim olun veya kaçın" gibi ifadeler kullanıyor.

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan askerlerin telefonlarındaki incelemelerine devam ediyor. Yapılan incelemelerde cuntacıların darbe kalkışmasından önce Whatsapp grubu kurduğu ve buradan yazışarak haberleştiği belirlendi.

Grupta yapılan konuşmalarının tamamı elde edildi. Bu konuşmaların dökümü yapıldı. Konuşan kişilerin kim olduğunu ve rütbesi belirlendi.

Söz konusu konuşmalarda kanlı darbe girişi gecesi de tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı. Kendi aralarında irtibatı hiç kesmeyen cuntacı askerlerin halka ateş açılmasından tutun 2. Köprüye saldırı düzenleme emirleri bu gruptan verildi.

"Kaçalım mı?"

Askerlerin grup konuşmalarında özellikle 1. Ordu Komutanlığı’na çok önem verdiği, Ordu Komutanı Ümit Dündar’ın bir an önce gözaltına alınması gerektiği yönünde yazışmalar ortaya çıktı. Basın mensuplarının darbeye karşı çıktığının konuşulduğu grupta, basının yayınlarının kesilmesi için de ekiplerin yola çıkartıldığı yansıdı.

Halk ve polisin birlikte darbeye direndiği yönünde konuşan cuntacı askerler, önce herşeyin yolunduğu gittiği şeklinde birbirlerini motive etmeye çalıştı. Ancak tankların ve askerlerin gözaltına alınmasının ardından bazı askerlerin gruptan çıktığı, bazılarının da ‘harekat iptal mi? Kaçalım mı?’ diye birbirlerine sordukları ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 saati aşkın süre yapılan whatsapp grubu konuşmaları:

Albay Müslüm Kaya:

AKOM’a müdahale edildi. Polis emirlerimize uyuyor. Birazdan kontrol altına alınacak.

Binbaşı Muammer Aygar:

1. köprünün Avrupa’dan geçiş kısmı durduruldu. 2. Köprü polis noktasına girildi. Polisler emirleri dinliyor. Sorun gözükmüyor.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

İstanbul Emniyet Müdür yardımcıları arandı. Bilgilendirildi. Büyük bir bölümü itaat ediyor.

Albay Uzan Şahin

Emniyet Müdür Yardımcıları itaat ediyor. Polis arkadaşlarıma iletiniz. Gözlerinden öpüyorum.

Albay Eyyüp Gürler

1. Ordu komutanı hemen alınmalı

Albay Sadık Çelebi

İstanbul Valiliği kontrol altına alınmak üzere, polis valilikte direnmekten vazgeçti.

Yarbay Muzaffer Düzenli

İstanbul moda deniz kulübüne müdahale lazım. Generaller var derdest edilecek. Burada Hava Kuvvetleri K. Abidin Ünal var. Buraya müdahale lazım.

Albay Sadık Cebeci

AK Parti İl Teşkilatına acil takviye ihtiyacı var. Helikopter olabilir halk gittikçe çoğalıyor.

Albay Uğur Çoşkun

Sakarya İl Emniyet Müdürü bilgilendirildi ancak tanımadığını ve valiye bilgi vereceğini söyledi. Jandarmaya emir verildi. Vali Hendek’te düğüne gittiğinden müdahale edilemedi.

Albay Osman Akkaya

Vatan’a giremiyoruz. Hava desteğine ihtiyaç var.

Albay Sadık Cebeci

Valilik direnmeye çalışıyor. Görüşme devam ediyor.

Albay Uğur Çoşkun

Emniyet müdürüne (Sakarya) mukavemet gösterilmesi istendi. Olumsuz olabilir. Vali ve müdür birlikte muhtemelen.

Binbaşı Muammer Aygar

1 otobüs çevik kuvveti durdurduk. İtaat ediyorlar. Yol kontrolünü beraber yapıyoruz.

Albay Uzay Şahin

1.inci Or K.’ından haber alamıyoruz.

Albay Osman Akkaya

İl Emniyete ateş etmeyi planlıyorum. Başka çare yok.

Albay Ahmet Zeki Gerehan

Ordu Komutanı telefonu çalıyor ama açmıyor. Konum bulunamaz mı?

Yarbay Muzaffer Düzenli

Atatürk havaalanında zırhlı araç var mı? Yoksa ivedi gönderilim.

Albay Eyyüp Gürler

Ordu K. alındı mı?

Binbaşı Muaamer Aygar

1.Ordu Komutanı Kuleliye kendisi mi geliyor? Birileri enterne etti mi?

Albay Eyyüp Gürler

Halen serbest.

Albay Mustafa Kol

Atatürk Havaalanı tamam. Girişler yasaklandı. Çıkışlar serbest

Albay Sadık Cebeci

AKP il teşkilatı yolda

Albay Uzay Şahin

Geçirmeyin Ateş Serbest

Albay Osman Akkaya

Bayrampaşa’dan polis göndermek istiyorlarmış. Tıkayın

Yüzbaşı Kadir Yıldız

Tıkandı

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Ben binbaşı murat. Toplu duyuruları burdan yapacağım.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Tuğg. Özkan Aydoğu E5 ve TEM’den İstanbul dışına çıkan trafik serbest bırakılacak. İstanbul’a giren trafik engellenecek.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Zeki Albayım siz akademide misiniz? Fatih Irmak’ın desteğinize ihtiyacı var. Ekibini ikna edemiyor.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Bayrampaşa’dan bir tane polis çıkmayacak.

Tuğgeral Mehmet Nail Yiğit

Başbakan açıklama yapıyor

Albay Ömer Faruk Özköse

Sıkıyönetim direktifi geldi

Albay Eyyüp Güler

Or. K. köprü civarında

Binbaşı Mehmet Karabekir

Beni durdurdular. Ateş ettim. Yaralılar var. Taviz tereddüt yoktur.

Albay Sadık Cebeci

AKP İl teşkilatı önünde halk yoğunluğu var. Tank ihtiyacı var.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Sadık Abim önce havaya ateş edelim.

Binbaşı Mehmet Karabekir

Sakın tereddüt etmeyin çakın.

Albay Sadık Cebeci

Tmm

Albay Sadık Cebeci

Lütfen ordu komutanını alın. Ne oluyor diye

Albay Müslüm Kaya

Belediyeden yüksek seviyedeki Mehmet Tunç bey itaat ediyor. İBB’yi halledeceğim diyor. Bana zarar vermesinler diyor.

Albay Eyyüp Gürler

Ümit Paşa’ya (1. Ordu komutanı) 4 akademi öğrencisi gönderdim. Ancak yardım almalılar enterne

Yarbay Mustafa Düzenli

Tekrar Emri. İletiyorum. Toplanan kalabalıklar ateşle dağıtılacak.

Albay Müslüm Kaya

AKOM’a yaklaştırıyorlar. Arkadaşlar ateş ediyor.

Albay Uzay Şahin

Ateşle karşılık verin, yaklaştırmayın.

Binbaşı Mehmet Karabekir

Sahada biri olarak ateş kalabalığa ateş ediyorum bekliyorum. Tekrar tekrar kontrollü kullanın dağılıyorlar 10-15 kişi pert. İnsiyatif kaybetme yok.

Binbaşı Muammer Aygar

Kuleli’de yoğun çatışma var. Gruba ateş ediyoruz

Albay Müslüm Kaya

Taksim’de durum kritik.

Yarbay Mustafa Düzenli

Ateşle karşılık verilen kalabalıklar dağılıyor. Allah yardımcımız olsun.

Binbaşı Muammer Aygar

2. Köprüyü arkadaşlar tahliye ediyor. Kuleli’de yoğun çatışma var Beykoz istikametinde.

Albay Ahmet Baykal

Polisten de artık çok ses çıkmıyor. Mühimmatımız var moraller yüksek.

Albay Müslüm Kaya

Taksim TRT radyo polis zırhlı araçları sarmış hava desteği sürekli gaz atıyorlar. Uçak taksimde alçak uçuş yapsın Taksim zorda. Taksim’de askeri almışlar Taksim radyo gaz ve çok halk var Taksim kötü.

Binbaşı Muammer Aygar

2. Köprüye uçakla hava taarruzu değerlendirilebilir mi?

Albay Müslüm Kaya

Uçaklar yaramış Taksim’e. Şuan sakinmiş.

Binbaşı Muammer Aygar Aynısını 2. Köprüye yapabilir miyiz?

Yarbay Uğur Coşkun

Halk polisten beni istiyor. Ateş açalım mı sayıları çok fazla.

Yüzbaşı Mehmet Türk

17 kişi CNN’e takviye için helikopterde kalkmak üzereyiz.

Yarbay Uğur Coşkun

Bizim valilikteki adamların hepsini halk ezip polise teslim etmiş. Polisler halka engel olmaya çalışıyor ama zor.

Binbaşı Mehmet Karabekir

Ezin taviz yok.

Albay Eyyüp Gürler

2. Kor birlikleri gönderemiyorum diyor. Kara kuvvetleri Genelkurmay emri dedik mesaj çekmiştik. Git demeyeceğim dedi.

Yarbay Uğur Coşkun

Ege ordu, harekat merkezini arayıp emrimiz olmadan hareket etmeyin diyormuş.

Albay Zeki Atmaca

Çamlıcada’ki antenlere müdahale edilmeli acilen.

Albay Uzay Şahin

Gaza gelip silahlarınızı bırakmayın.

Yarbay Mustafa Düzenli

Arkadaşlar çok şükür Ankara ve İstanbul’da birçok hedef ele geçirildi. TRT’de bildiri okundu. Aynen devam. Harekatımıza karşı duranlara sert karşılık verilecek. Emir budur.

Yarbay Uğur Coşkun

Polis ve Halk birleşti. Valilikte personele teslim olçağrısı yapıyorlar. Destek ihtiyacı var. Kuvvetimiz yeterli değil.

Yarbay Mustafa Düzenli

Birlikler havaalanları ve meydanları iyi tutmalı kesinlikle buralar tutulmalı birlikler geri çekilmeyecek.

Binbaşı Mehmet Karabekir

Sabiha Gökçen direk sağa sola ateş edin sıkıntı var orada.

Binbaşı Muammer Aygar: Çengelköy’de direnen 4 kişiyi vurduk. Sorun yok.

Albay Sadık Cebeci: AK Parti il teşkilatında 3-4 bin kişi var destek gerek.

Yarbay Muzaffer Düzenli

Toplanan kitlelere askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert bir şekilde müdahale edilecek.

Albay Uğur Coşkun

İnternette Genelkurmay Başkanı tutuklandı şeklinde haberler olduğu söylenerek personel etkilenmeye çalışılıyor. Tedbir alınabilir mi?

Yüzbaşı Şakir Çınar

Sabiha Gökçen sivil trafikten dolayı nizamiyeyegiremiyoruz. Ayrıca Polis Özel Harekat çatışacağız diyormuş Jandarmaya. sivil trafiği hemen açıp çatışacağız.

Albay Uzay Şahin

Arkadaşlar her şey planlandığı gibi gidiyor. Bu televizyonların susturulması gerekiyor. Vatan Emniyet’i gerekiyorsa vurun.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Vatan emniyete acilen zırhlı araçlarla ateş edilmesi lazım.

Albay Uzay Şahin

Çamlıca tepesini gören tanklar antenleri vursunlar. İrfan Çamlıca’ya gidip vurabilir misin?

Binbaşı Muammer Aygar

1. Ve 2. Köprüye helikopter lazım. Köprüde 20- 30 kişi bizim tarafımızdan vuruldu. Ama 2. Köprüde arkadaşlar zorda. Helikopter lazım.

Yarbay Muzaffer Düzenli

Emri iletiyorum. Ateşle toplananlara karşılık verilecek. Ateş açılan topluluklar dağılıyor. Müzahir yayın organları susturulacak.

Albay Müslüm Kaya:

Yayınları kesmemiz lazım.

Albay Cemaleddin Doğan

Erdal Paşa ne diyor ya???

Binbaşı Muammer Aygar

2. Köprüyü kaybediyoruz.

Binbaşı Murat Yanık

Ankara’dan gelen talimat ATEŞ EDİLECEK.

Albay Cemaleddin Doğan

5. Kor istenen takviyelere müsaade etmediği gibi 100kişilik subay astsubay ve uzmanlardan oluşan ekip kurulması emrini verdi. Muhtemelen karşı hareket için gönderecek.

Albay Uzay Şahin

AKP il teşkilat bölgesinde ön ayak olanları vurun. Acil havacılar devreye girmeli.

Binbaşı Mehmet Karabekir

Moral bozmak yok. Kanımızın son damlasına kadar devam.

Yüzbaşı Mehmet Türk

CNN son yaklaşmada yoğun atış aldık. Vurulanlar var.

Albay Müslüm Kaya

Taksim’e halka ateş desteği.

Binbaşı Muammer Aygar

Halkı galeyana getiriyorlar. Kesmenin bir yolu yok mu?

Albay Ahmet Zeki Gerehan

NTV için ekip gitti Selimiye’ye hava aracı olursa medyaya müdahale edecek ekip var.

Binbaşı Muammer Aygar

Camilerin yayınlarının kesilmesi gerek.

Albay Cemaleddin Doğan

Bir tane tabur komutanına Kolordu komutanı müdahale etti. Çıkmıyorum diyor. Bu durumda diğerinin komutan vekili bu işi beceremez hiç çıkamaz.

Binbaşı Murat Çelebioğlu: Komutanım çıkmasın.

Binbaşı Muammer Aygar

1. Köprünün Anadolu yakasında polislerde hareketlilik var 1 toma vuruldu.

Yüzbaşı Mehmet Türk

66’ya polis girdi çatışıyoruz. Ölü polis var.

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu Komutanım biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Herkes hayatta nasıl kalabiliyorsa öyle yapsın. Mehmet Türk tedbir al can kaybetmeyin. Ankara’dan teyit ettim.

Binbaşı Murat Çelebioğlu

Teslim olun veya kaçın.

Binbaşı Muammer Aygar

Yılanın başını aldılar mı?

Binbaşı Mehmet Karabekir

1. Orduya gideyim mi?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Komutanım nasıl hayatta kalabileceksiniz 65 için de geçerli.

Albay Cemaleddin Doğan

Benim Lüleburgazdan gönderdiğim tabur polis barikatını aşamadı. Polisler tabur komutanını tutuklamış.

Binbaşı Muammer Aygar

Murat faaliyet iptal mi?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

İptal komutanım.

Albay Cemaleddin Doğan

Bir an önce yukarılardan asimetrik birşeyler yapılmalı yoksa aşağıda problem büyüyebilir.

Binbaşı Muammer Aygar

Ayrılıyor muyuz?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Evet ayrılın komutanım

Albay Cemaleddin Doğan

Kaçalım mı?

Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu

Komutanım hayatta kalın tercih sizin biz karar vermedik henüz. Ama lokasyonumuzdan ayrıldık. Grubu kapatıyorum mesajları silin isterseniz.