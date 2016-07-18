Darbecilerin Whatsapp konuşmaları "Polise ve halka ateş açın" diye başladı, "Kaçın, hayatta kalın" diye bitti!

18 Temmuz 2016 19:14
15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren cuntanın haberleşmede kullandığı Whatsapp grubundaki yazışmalarının tam dökümü ortaya çıktı. Al Jazeera Türk'ten Selahattin Günday'ın haberine göre, konuşmalarda kendilerine 'Yurtta Sulh Konseyi' adını veren cuntacılar, halkın üzerine "Ateş serbest" talimatı veriyor. Başarısız olduklarını anlayınca, "Teslim olun veya kaçın" gibi ifadeler kullanıyor.
15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınan askerlerin telefonlarındaki incelemelerine devam ediyor. Yapılan incelemelerde cuntacıların darbe kalkışmasından önce Whatsapp grubu kurduğu ve buradan yazışarak haberleştiği belirlendi.
Grupta yapılan konuşmalarının tamamı elde edildi. Bu konuşmaların dökümü yapıldı. Konuşan kişilerin kim olduğunu ve rütbesi belirlendi.
Söz konusu konuşmalarda kanlı darbe girişi gecesi de tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı. Kendi aralarında irtibatı hiç kesmeyen cuntacı askerlerin halka ateş açılmasından tutun 2. Köprüye saldırı düzenleme emirleri bu gruptan verildi.
Askerlerin grup konuşmalarında özellikle 1. Ordu Komutanlığı’na çok önem verdiği, Ordu Komutanı Ümit Dündar’ın bir an önce gözaltına alınması gerektiği yönünde yazışmalar ortaya çıktı. Basın mensuplarının darbeye karşı çıktığının konuşulduğu grupta, basının yayınlarının kesilmesi için de ekiplerin yola çıkartıldığı yansıdı.
Halk ve polisin birlikte darbeye direndiği yönünde konuşan cuntacı askerler, önce herşeyin yolunduğu gittiği şeklinde birbirlerini motive etmeye çalıştı. Ancak tankların ve askerlerin gözaltına alınmasının ardından bazı askerlerin gruptan çıktığı, bazılarının da ‘harekat iptal mi? Kaçalım mı?’ diye birbirlerine sordukları ortaya çıktı.
Yaklaşık 2 saati aşkın süre yapılan whatsapp grubu konuşmaları:
Albay Müslüm Kaya:
AKOM’a müdahale edildi. Polis emirlerimize uyuyor. Birazdan kontrol altına alınacak.
Binbaşı Muammer Aygar:
1. köprünün Avrupa’dan geçiş kısmı durduruldu. 2. Köprü polis noktasına girildi. Polisler emirleri dinliyor. Sorun gözükmüyor.
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu
İstanbul Emniyet Müdür yardımcıları arandı. Bilgilendirildi. Büyük bir bölümü itaat ediyor.
Albay Uzan Şahin
Emniyet Müdür Yardımcıları itaat ediyor. Polis arkadaşlarıma iletiniz. Gözlerinden öpüyorum.
Albay Eyyüp Gürler
1. Ordu komutanı hemen alınmalı
Albay Sadık Çelebi
İstanbul Valiliği kontrol altına alınmak üzere, polis valilikte direnmekten vazgeçti.
Yarbay Muzaffer Düzenli
İstanbul moda deniz kulübüne müdahale lazım. Generaller var derdest edilecek. Burada Hava Kuvvetleri K. Abidin Ünal var. Buraya müdahale lazım.
Albay Sadık Cebeci
AK Parti İl Teşkilatına acil takviye ihtiyacı var. Helikopter olabilir halk gittikçe çoğalıyor.
Albay Uğur Çoşkun
Sakarya İl Emniyet Müdürü bilgilendirildi ancak tanımadığını ve valiye bilgi vereceğini söyledi. Jandarmaya emir verildi. Vali Hendek’te düğüne gittiğinden müdahale edilemedi.
Albay Osman Akkaya
Vatan’a giremiyoruz. Hava desteğine ihtiyaç var.
Albay Sadık Cebeci
Valilik direnmeye çalışıyor. Görüşme devam ediyor.
Albay Uğur Çoşkun
Emniyet müdürüne (Sakarya) mukavemet gösterilmesi istendi. Olumsuz olabilir. Vali ve müdür birlikte muhtemelen.
Binbaşı Muammer Aygar
1 otobüs çevik kuvveti durdurduk. İtaat ediyorlar. Yol kontrolünü beraber yapıyoruz.
Albay Uzay Şahin
1.inci Or K.’ından haber alamıyoruz.
Albay Osman Akkaya
İl Emniyete ateş etmeyi planlıyorum. Başka çare yok.
Albay Ahmet Zeki Gerehan
Ordu Komutanı telefonu çalıyor ama açmıyor. Konum bulunamaz mı?
Yarbay Muzaffer Düzenli
Atatürk havaalanında zırhlı araç var mı? Yoksa ivedi gönderilim.
Albay Eyyüp Gürler
Ordu K. alındı mı?
Binbaşı Muaamer Aygar
1.Ordu Komutanı Kuleliye kendisi mi geliyor? Birileri enterne etti mi?
Albay Eyyüp Gürler
Halen serbest.
Albay Mustafa Kol
Atatürk Havaalanı tamam. Girişler yasaklandı. Çıkışlar serbest
Albay Sadık Cebeci
AKP il teşkilatı yolda
Albay Uzay Şahin
Geçirmeyin Ateş Serbest
Albay Osman Akkaya
Bayrampaşa’dan polis göndermek istiyorlarmış. Tıkayın
Yüzbaşı Kadir Yıldız
Tıkandı
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu
Ben binbaşı murat. Toplu duyuruları burdan yapacağım.
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu
Tuğg. Özkan Aydoğu E5 ve TEM’den İstanbul dışına çıkan trafik serbest bırakılacak. İstanbul’a giren trafik engellenecek.
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu
Zeki Albayım siz akademide misiniz? Fatih Irmak’ın desteğinize ihtiyacı var. Ekibini ikna edemiyor.
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu
Bayrampaşa’dan bir tane polis çıkmayacak.
Tuğgeral Mehmet Nail Yiğit
Başbakan açıklama yapıyor
Albay Ömer Faruk Özköse
Sıkıyönetim direktifi geldi
Albay Eyyüp Güler
Or. K. köprü civarında
Binbaşı Mehmet Karabekir
Beni durdurdular. Ateş ettim. Yaralılar var. Taviz tereddüt yoktur.
Albay Sadık Cebeci
AKP İl teşkilatı önünde halk yoğunluğu var. Tank ihtiyacı var.
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu
Sadık Abim önce havaya ateş edelim.
Binbaşı Mehmet Karabekir
Sakın tereddüt etmeyin çakın.
Albay Sadık Cebeci
Tmm
Albay Sadık Cebeci
Lütfen ordu komutanını alın. Ne oluyor diye
Albay Müslüm Kaya
Belediyeden yüksek seviyedeki Mehmet Tunç bey itaat ediyor. İBB’yi halledeceğim diyor. Bana zarar vermesinler diyor.
Albay Eyyüp Gürler
Ümit Paşa’ya (1. Ordu komutanı) 4 akademi öğrencisi gönderdim. Ancak yardım almalılar enterne
Yarbay Mustafa Düzenli
Tekrar Emri. İletiyorum. Toplanan kalabalıklar ateşle dağıtılacak.
Albay Müslüm Kaya
AKOM’a yaklaştırıyorlar. Arkadaşlar ateş ediyor.
Albay Uzay Şahin
Ateşle karşılık verin, yaklaştırmayın.
Binbaşı Mehmet Karabekir
Sahada biri olarak ateş kalabalığa ateş ediyorum bekliyorum. Tekrar tekrar kontrollü kullanın dağılıyorlar 10-15 kişi pert. İnsiyatif kaybetme yok.
Binbaşı Muammer Aygar
Kuleli’de yoğun çatışma var. Gruba ateş ediyoruz
Albay Müslüm Kaya
Taksim’de durum kritik.
Yarbay Mustafa Düzenli
Ateşle karşılık verilen kalabalıklar dağılıyor. Allah yardımcımız olsun.
Binbaşı Muammer Aygar
2. Köprüyü arkadaşlar tahliye ediyor. Kuleli’de yoğun çatışma var Beykoz istikametinde.
Albay Ahmet Baykal
Polisten de artık çok ses çıkmıyor. Mühimmatımız var moraller yüksek.
Albay Müslüm Kaya
Taksim TRT radyo polis zırhlı araçları sarmış hava desteği sürekli gaz atıyorlar. Uçak taksimde alçak uçuş yapsın Taksim zorda. Taksim’de askeri almışlar Taksim radyo gaz ve çok halk var Taksim kötü.
Binbaşı Muammer Aygar
2. Köprüye uçakla hava taarruzu değerlendirilebilir mi?
Albay Müslüm Kaya
Uçaklar yaramış Taksim’e. Şuan sakinmiş.
Binbaşı Muammer Aygar Aynısını 2. Köprüye yapabilir miyiz?
Yarbay Uğur Coşkun
Halk polisten beni istiyor. Ateş açalım mı sayıları çok fazla.
Yüzbaşı Mehmet Türk
17 kişi CNN’e takviye için helikopterde kalkmak üzereyiz.
Yarbay Uğur Coşkun
Bizim valilikteki adamların hepsini halk ezip polise teslim etmiş. Polisler halka engel olmaya çalışıyor ama zor.
Binbaşı Mehmet Karabekir
Ezin taviz yok.
Albay Eyyüp Gürler
2. Kor birlikleri gönderemiyorum diyor. Kara kuvvetleri Genelkurmay emri dedik mesaj çekmiştik. Git demeyeceğim dedi.
Yarbay Uğur Coşkun
Ege ordu, harekat merkezini arayıp emrimiz olmadan hareket etmeyin diyormuş.
Albay Zeki Atmaca
Çamlıcada’ki antenlere müdahale edilmeli acilen.
Albay Uzay Şahin
Gaza gelip silahlarınızı bırakmayın.
Yarbay Mustafa Düzenli
Arkadaşlar çok şükür Ankara ve İstanbul’da birçok hedef ele geçirildi. TRT’de bildiri okundu. Aynen devam. Harekatımıza karşı duranlara sert karşılık verilecek. Emir budur.
Yarbay Uğur Coşkun
Polis ve Halk birleşti. Valilikte personele teslim olçağrısı yapıyorlar. Destek ihtiyacı var. Kuvvetimiz yeterli değil.
Yarbay Mustafa Düzenli
Birlikler havaalanları ve meydanları iyi tutmalı kesinlikle buralar tutulmalı birlikler geri çekilmeyecek.
Binbaşı Mehmet Karabekir
Sabiha Gökçen direk sağa sola ateş edin sıkıntı var orada.
Binbaşı Muammer Aygar: Çengelköy’de direnen 4 kişiyi vurduk. Sorun yok.
Albay Sadık Cebeci: AK Parti il teşkilatında 3-4 bin kişi var destek gerek.
Yarbay Muzaffer Düzenli
Toplanan kitlelere askeri kuvvetlere karşı duran polislere silahla, tanklarla sert bir şekilde müdahale edilecek.
Albay Uğur Coşkun
İnternette Genelkurmay Başkanı tutuklandı şeklinde haberler olduğu söylenerek personel etkilenmeye çalışılıyor. Tedbir alınabilir mi?
Yüzbaşı Şakir Çınar
Sabiha Gökçen sivil trafikten dolayı nizamiyeyegiremiyoruz. Ayrıca Polis Özel Harekat çatışacağız diyormuş Jandarmaya. sivil trafiği hemen açıp çatışacağız.
Albay Uzay Şahin
Arkadaşlar her şey planlandığı gibi gidiyor. Bu televizyonların susturulması gerekiyor. Vatan Emniyet’i gerekiyorsa vurun.
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu
Vatan emniyete acilen zırhlı araçlarla ateş edilmesi lazım.
Albay Uzay Şahin
Çamlıca tepesini gören tanklar antenleri vursunlar. İrfan Çamlıca’ya gidip vurabilir misin?
Binbaşı Muammer Aygar
1. Ve 2. Köprüye helikopter lazım. Köprüde 20- 30 kişi bizim tarafımızdan vuruldu. Ama 2. Köprüde arkadaşlar zorda. Helikopter lazım.
Yarbay Muzaffer Düzenli
Emri iletiyorum. Ateşle toplananlara karşılık verilecek. Ateş açılan topluluklar dağılıyor. Müzahir yayın organları susturulacak.
Albay Müslüm Kaya:
Yayınları kesmemiz lazım.
Albay Cemaleddin Doğan
Erdal Paşa ne diyor ya???
Binbaşı Muammer Aygar
2. Köprüyü kaybediyoruz.
Binbaşı Murat Yanık
Ankara’dan gelen talimat ATEŞ EDİLECEK.
Albay Cemaleddin Doğan
5. Kor istenen takviyelere müsaade etmediği gibi 100kişilik subay astsubay ve uzmanlardan oluşan ekip kurulması emrini verdi. Muhtemelen karşı hareket için gönderecek.
Albay Uzay Şahin
AKP il teşkilat bölgesinde ön ayak olanları vurun. Acil havacılar devreye girmeli.
Binbaşı Mehmet Karabekir
Moral bozmak yok. Kanımızın son damlasına kadar devam.
Yüzbaşı Mehmet Türk
CNN son yaklaşmada yoğun atış aldık. Vurulanlar var.
Albay Müslüm Kaya
Taksim’e halka ateş desteği.
Binbaşı Muammer Aygar
Halkı galeyana getiriyorlar. Kesmenin bir yolu yok mu?
Albay Ahmet Zeki Gerehan
NTV için ekip gitti Selimiye’ye hava aracı olursa medyaya müdahale edecek ekip var.
Binbaşı Muammer Aygar
Camilerin yayınlarının kesilmesi gerek.
Albay Cemaleddin Doğan
Bir tane tabur komutanına Kolordu komutanı müdahale etti. Çıkmıyorum diyor. Bu durumda diğerinin komutan vekili bu işi beceremez hiç çıkamaz.
Binbaşı Murat Çelebioğlu: Komutanım çıkmasın.
Binbaşı Muammer Aygar
1. Köprünün Anadolu yakasında polislerde hareketlilik var 1 toma vuruldu.
Yüzbaşı Mehmet Türk
66’ya polis girdi çatışıyoruz. Ölü polis var.
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu Komutanım biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Herkes hayatta nasıl kalabiliyorsa öyle yapsın. Mehmet Türk tedbir al can kaybetmeyin. Ankara’dan teyit ettim.
Binbaşı Murat Çelebioğlu
Teslim olun veya kaçın.
Binbaşı Muammer Aygar
Yılanın başını aldılar mı?
Binbaşı Mehmet Karabekir
1. Orduya gideyim mi?
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu
Komutanım nasıl hayatta kalabileceksiniz 65 için de geçerli.
Albay Cemaleddin Doğan
Benim Lüleburgazdan gönderdiğim tabur polis barikatını aşamadı. Polisler tabur komutanını tutuklamış.
Binbaşı Muammer Aygar
Murat faaliyet iptal mi?
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu
İptal komutanım.
Albay Cemaleddin Doğan
Bir an önce yukarılardan asimetrik birşeyler yapılmalı yoksa aşağıda problem büyüyebilir.
Binbaşı Muammer Aygar
Ayrılıyor muyuz?
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu
Evet ayrılın komutanım
Albay Cemaleddin Doğan
Kaçalım mı?
Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu
Komutanım hayatta kalın tercih sizin biz karar vermedik henüz. Ama lokasyonumuzdan ayrıldık. Grubu kapatıyorum mesajları silin isterseniz.
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