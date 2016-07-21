"Darbeciler zodyaklarla Öcalan'ı İmralı Adası'ndan kaçıracaklardı" iddiası

Darbe girişimi soruşturması kapsamında Kazlıçeşme’de yakalanan 12 albayın, Zeytinburnu’ndan zodyak botlarla donanma gemilerine gitmeyi, oradan da Abdullah Öcalan’ı kaçırmak için İmralı Adası’na ulaşmayı planladıkları iddia edildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen darbe girişiminde rol alan ve Zeytinburnu’nda gözaltına alınan 12 albay ve darbe planının son provasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, albayların Zeytinburnu Limanı’nda hazır bekleyen zodyak botlara binip Donanma Komutanlığı’na ait gemilere ulaşmayı, oradan da Abdullah Öcalan’ı kaçırmak için İmralı Adası’na gitmeyi planladıkları iddialar arasında...

Edinilen bilgilere göre 12 albayın gerçekleştiremedikleri plan şöyleydi:

-Darbenin son provası 13 Temmuz Çarşamba günü Anadolu yakasında bir otelde yapıldı. 80 albay ve yarbay toplantıya katıldı. Cep telefonlarının buradan sinyal verdiği tespit edildi.

-Darbeye katılan bazı subaylar, önceden tayin olmasına rağmen darbe girişiminden 1 gün önce birliklerinden ilişiklerini kesti, yeni birliklerinde göreve başlamadı.

İkiz plakayla gizlendiler

-Darbede rol alan askeri personel, karargâhların dikkatini çekmemek için şehir içerisinde görev yapan tüm askeri araçların ikizini-ikiz plakasını yaptı. Bu araçlarla kimseye fark ettirmeden çalışmalarına devam etti.

-Darbe girişiminin başlamasıyla İstanbul polisi tüm trafiği kesti ve darbecilerin hareket alanları kısıtlandı. Polis, Kazlıçeşme’de trafikte sıkışan askeri cipte 4 albayın bulunduğunu tespit etti. Askerler “Biz darbeci değiliz” dedi ama polisler onları Güven Timleri Şubesi’ne götürdü. Bir süre sonra, 4 albayı kurtarmak için 2 cip içerisinde 8 albay daha polis merkezinin önüne gitti. Yüzlerce polis, onları da gözaltına aldı. Bu 12 albayın, Zeytinburnu’ndan zodyak botlarla donanma gemilerine gitmeyi, oradan da Öcalan’ı kaçırmak için İmralı Adası’na ulaşmayı planladıkları anlaşıldı.

Darbe girişimi gecesi İmralı Adası'nda helikopterler

NTV'de yer alan habere göre ise de 15 Temmuz'da darbecilerin İmralı Adası’nda kalan Abdullah Öcalan'ı da hedef aldıkları belirtildi. Darbe girişiminin yaşandığı gece İmralı Adası çevresinde plansız helikopter uçuşları görülmesi üzerine İmralı'daki güvenlik birimleri alarma geçirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da 16 Temmuz sabahından itibaren üç gün boyunca Ada üzerinde ve çevresinde devriye uçuşları yaptı.

Darbecilerin Öcalan'a yönelik bir operasyonla Güneydoğu'da kaos çıkarmayı planladıkları iddia edildi.

Hava Kuvvetleri”nin İmralı çevresindeki devriye uçuşları 16-17 ve 18 Temmuz'da da her gün dört uçak olacak şekilde devam etti.

Ayrıca Ada üzerinde yıllardır devam eden uçuş yasağının alanı genişletildi, denizden de devriye sayısı artırıldı.

Adalet Bakanlığı, Öcalan'ın durumuyla ilgili iddiaların HDP tarafından yoğun olarak dile getirilmesi üzerine, Öcalan'ın sağlık durumunun ve koşullarının iyi olduğu açıklamasını yaptı.