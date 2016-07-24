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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Darbeciler Erdoğan'ın pilotunu arayıp rotayı sordu; Dalaman'dan Cumhurbaşkanlığı'na ait 3 uçak kalktı"

Dalaman'dan Cumhurbaşkanlığı'na ait üç uçağın kalktığı öğrenildi

24 Temmuz 2016 11:33

15 Temmuz darbe girişiminden saatler önce cuntacıların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 yıllık özel pilotunu arayarak rotasını sorduğu iddia edildi.

Başyaver Albay Ali Yazıcı'nın adını verdiğini belirten cuntacıyla konuşan pilotun "Rota belli değil" dedikten sonra "Belli olsa da rotayı kimseye vermem. Rotayı ne yapacaksınız? Bugüne kadar kimse uçuştan önce bize böyle bir şey sormadı. Güvenlik için rotayı sadece pilotların bilmesi gerekir" cevabını verdiği öğrenildi.

Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay'ın haberine göre, darbecileri şaşırtmak için Dalaman'dan Cumhurbaşkanlığı'na ait 3 uçak kalktı, Erdoğan, manevra yeteneğinden dolayı ATA uçağını tercih etti. 

Haberde, İnegöl'e gelene kadar uçağın nereye ineceğinin bilinmediği, Erdoğan'ın bu noktada İstanbul'a inilmesi talimatı verdiği de iddia edildi.

 

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