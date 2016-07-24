Cumhurbaşkanı Erdoğan: 13 bin 165 kişi gözaltında; 123'ü general 5 bin 863 kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka sesleniyor. Erdoğan, 15 Temmuz gecesi 246 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Erdoğan, gözaltına alınların sayısını 8 bin 883'ü asker, 2 bin 101'i hâkim ve savcı, bin 485'i polis, 52'si mülki idare amiri, 689 kişinin sivil olduğunu açıkladı. Buna göre, 13 bin 165 kişi gözaltında tutuluyor. Erdoğan, "123'ü general 5 bin 863 kişi tutuklandı" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Kamudan atılan FETÖ’cüler bir daha memur olamayacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Meydanları dolduran tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi 246 kardeşimiz şehit oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle tarih yazdılar. Hiç şüphesiz şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Bundan böyle her yıl 15 Temmuz gününde onlar yad edeceğiz. Milletimiz 710 yıl önce Söğüt'te, 563 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü yine tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Bu meydan okumayı sadece şu ve bu kesim değil milletimizin tamamı yapmıştır. Bu mücadeleyi destekleyen tüm siyasi partilere ve onlara oy veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Milletimizin tavrı tarihi bir meydan okumadır. 15 Temmuz gecesi milletimiz tüm farklılıkları geride bıraktı. 15 Temmuz akşamı harekete geçenler ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmıştır. Şimdi çalışma zamanı.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. 2053, 2071 vizyonlarımızı gerçekleştireceğiz. PYD, DAİŞ gibi örgütlerin ve son 3 yılda FETÖ denilen bu örgütün ortaya çıkmasının amacı ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek isteyenlerin azgın piyonlarıdır. Ama onlar bir kez daha bozguna uğradı. Her fırsatta ülkemizin önünü kesmeye çalışıyorlar. Bu darbe girişimi aynı zamanda TSK'ya da yapılmıştır. Bizlere zaferi nasip eden Rabbimize hamd olsun. Allah sizlerden razı olsun.

Meydanları darbecilere bırakmadınız. 13 bin 165 kişi gözaltında hesap veriyorlar. 123'ü general 5 bin 863 kişi tutuklandı. FETÖ'ye mensup kamu görevlilerinin ilişiği kesiliyor. Bu devlet kendisine silah çekene, vatandaşına kurşun sıkana hakettiği cezayı verecek kudrete sahiptir. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak. Ekonomimiz istikrar içinde işleyişini sürdürüyor. Not indirimi için kimseyi ikna edecek gerekçeleri yoktur. Mali disiplinden taviz yok. Yatırımlarımız aynı kararlılıklar devam edecek. Operasyon başarı ile sürdürülmektedir. Bir olunuz, iri olunuz, kardeş olunuz, hep birlikte Türkiye olunuz.