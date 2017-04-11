'Darbeci' tuğgeneral: Akar'ın teklifi kabul etmediğini öğrenince işin yanlış olduğunu anladım

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki darbe faaliyetine katılan şüphelilerden Tuğgeneral Erhan Caha’nın, darbe girişimi başarısız olunca ağabeyine "Abi sağlığım iyi, bir daha görüşemeyebiliriz, tutuklanacağım, yaptım bir hata" mesajı gönderdiği tespit edildi. 150 şüpheliye 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen iddianamede, şüphelilerin 15 Temmuz gecesi mesaiye kalarak karargâh binasında darbe saatini bekledikleri belirtildi. Caha ifadesinde "Emir komuta zincirinde yapıldığını düşündüm. Bu sebeple emre uydum. Bu süreçte TSK Harekât Merkezi’nden Partigöç Paşa’yla telefonla görüştüm. Bana kuvvet komutanlarına ve Genelkurmay Başkanı’na darbe teşebbüsünü teklif ettiklerini, ancak onların kabul etmediklerini söyledi. İşin yanlış olduğunu bu noktada anladım. Pişmanım, mahcubum" dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda darbe girişimine katıldığı belirtilen ve aralarında tuğgeneraller Erhan Caha, Adem Boduroğlu, Ali Rıza Çağlar’ın da bulunduğu 150 şüpheli hakkında, 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel’in hazırladığı iddianamede, şüphelilerin 15 Temmuz sabahından itibaren darbe hazırlıklarına başladıkları, yıllık izinde bulunan ve örgüt üyesi olanları acil çağırdıkları anlatıldı. Örgüt mensubu olmayan askeri personelin, saat 17.00-18.00’de kışlayı terk ettikleri, ancak şüphelilerin mesaiye kalıp karargâh binasında darbe saatini bekledikleri belirtildi.

22.00'de harekete geçildi

Saat 22.00’den itibaren KKK’lığı Karargâh binası ve kışlanın ele geçirildiği belirtilen iddianamede, bir çatışma yaşanmadığından ölüm ve yaralama meydana gelmediği belirtildi.

İddianamede, sıkıyönetim direktiflerine uyulmasına ilişkin mesaj formunu şüpheliler Erhan Caha, Atilla Tanrıver ve Adem Boduroğlu birlikte imzalayarak dağıtılmasını sağlandığı anlatıldı. İddianameye göre, Caha’ya ait cep telefonunda yapılan incelemede, 16 Temmuz 2016 günü saat 11.57’de durumunu soran ağabeyi İlham Caha’ya, “Abi sağlığım iyi, bir daha görüşemeyebiliriz, tutuklanacağım, yaptım bir hata Allah affetsin” mesajı gönderdiği belirlendi. Caha, 18 Temmuz’daki ifadesinde, darbe girişiminden önceden haberdar olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Akar teklifi kabul etmedi"

"TSK Komuta Harekat Merkezi’nden bir gizli mesaj formu geldi. O formda Silahlı Kuvvetler’in yönetime el koyduğu, sıkıyönetim ilan edildiği ve KKK Karargâhı’nda Karargâh Sorumlusu olarak görevlendirildiğim yazıyordu. Emir komuta zincirinde yapıldığını düşündüm. Bu sebeple emre uydum. Bu süreçte TSK Harekât Merkezi’nden Partigöç Paşa’yla telefonla görüştüm. Bana kuvvet komutanlarına ve Genelkurmay Başkanı’na darbe teşebbüsünü teklif ettiklerini, ancak onların kabul etmediklerini söyledi. İşin yanlış olduğunu bu noktada anladım. Pişmanım, mahcubum.”

İddianameye göre Albay Fehmi Atuk’un ev ve işyerinde bulunan siyah renkli 125 sayfalık ajandasında, KKK’da görevli subaylara (10 morgeneral-29 tümgeneral-62 tuğgeneral) ait, içinde aileleri, siyasi ve dini görüşlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı notlar tespit edildi. Atuk’un bir başka ajandasında ise KKK’da görevli subaylara ait kişisel bilgilerin yer aldığı belirlendi.

"Birlikte hareket ettiler"

İddianamede Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar’ın Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan ve darbe sonrasında görev alacak kişilerin isimlerinin yer aldığı atama listesinin 171. sırasında bulunduğu belirtildi. İfadelerine yer verilen tanıklar Tuğgeneral Çağlar’ın diğer şüpheli generaller Erhan Caha, Adem Boduroğlu ile hareket ederek, darbe girişiminin başarılı olması için gayret gösterdiğini anlattı. Çağlar’ın işyeri ve evinde yapılan aramada, bir not kağıdına önlü arkalı yazılmış yapılacaklarla alakalı bir liste olduğu, bu listede ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ yazısının bulunduğu belirtildi.